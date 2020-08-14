Красавица-модель оказалась бывшим парнем 

На видео попали кадры со съёмок для глянцевого журнала Sports Illustrated, в которых приняла участие фотомодель Валентина Сампайо. Девушка к своим 23 годам стала одной из самых востребованных фотомоделей, хотя родилась в бедной семье в Бразилии. Кстати, родилась Валентина мальчиком, и когда ей было восемь лет, психолог признал, что Валентина — трансгендер. В августе прошлого года Сампайо начала сотрудничать с брендом Victoria’s Secret, став первым открытым транссекусалом, представляющим компанию.