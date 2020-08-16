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Ангел со штангой: красотка шокирует своими мышцами 

Медиа ЯМА 37 минут назад
Эту девушку язык не повернется назвать хрупкой. В свои 24 года она известна не только в России, но и за рубежом. Поклонники зачастую называют ее Барби с телом Халка, и это неспроста. Девушка является двукратным чемпионом мира на Всемирном конгрессе по пауэрлифтингу и обладательницей нескольких рекордов. Знакомьтесь, Юлия Винс.
Юлия, проживающая в Саратове, начала ходить в спортзал в возрасте 15 лет, сначала просто занимаясь на тренажерах. И только потом сосредоточилась на пауэрлифтинге.
В интервью британскому изданию Mirror Online Юлия объяснила, почему сделала такой неожиданный для многих выбор.

Я хотела, чтобы моя жизнь стала другой. Поэтому я решила заниматься спортом. Чтобы улучшить свое здоровье, стать более уверенной в себе,

— отмечает Винс.
При весе 65 килограммов, Юлия делает присед со штангой весом 275 кг, жим лежа 175 кг и становую тягу 205 кг.
Но жизнь Юлии не ограничивается одним лишь тренажерным залом. Не так давно она открыла в городе маленькую кофейню, где нередко сама появляется в качестве бариста.
На сегодняшний день на аккаунт Юлии в Instagram подписано более одного миллиона человек. Очевидно, что число ее поклонников будет только расти.
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