Студентка Тоня Давыдова решила запустить флешмоб в поддержку девушек с пышными формами и прославилась. "Рамблер" узнал, что произошло после того, как девушка придумала свой флешмоб.
Давыдова учится в медицинском университете в Москве, а сама родом из Одессы. В сюжете Mash она рассказала, что идея создания флешмоба #BigTitsMatter появилась благодаря друзьям, которые сказали, что Тоню тоже ущемляют.
Изначально под своими постами девушка писала о том, что такой флешмоб — способ пошутить и поднять всем настроение, а потом все-таки заявила о дискриминации и рассказала, что с ее формами тяжело жить из-за косых взглядов на улице.
"Для меня не бывает выходов на улицу летом без косых взглядов, показываний на меня пальцев, шептаний, усмешек, а иногда и прямых оскорблений"
Девушка рассказала, что после флешмоба ее жизнь не изменилась. В России она стала не так популярна, но ей пишут поклонники из-за рубежа. Активисты движения BLM увидели фотографии Тони и отнеслись к ним с юмором.