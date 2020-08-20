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Девушка запустила флешмоб и прославилась

Елизавета Назарова
5 часов назад
Женский форум46
Студентка Тоня Давыдова решила запустить флешмоб в поддержку девушек с пышными формами и прославилась. "Рамблер" узнал, что произошло после того, как девушка придумала свой флешмоб.
Студентка Тоня Давыдова решила запустить флешмоб в поддержку девушек с пышными формами и прославилась.
1/8 Студентка Тоня Давыдова решила запустить флешмоб в поддержку девушек с пышными формами и прославилась.
Фото: @tonyamilk
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Давыдова учится в медицинском университете в Москве, а сама родом из Одессы.
2/8 Давыдова учится в медицинском университете в Москве, а сама родом из Одессы.
Фото: @tonyamilk
В сюжете Mash она рассказала, что идея создания флешмоба #BigTitsMatter появилась благодаря друзьям, которые сказали, что Тоню тоже ущемляют.
3/8 В сюжете Mash она рассказала, что идея создания флешмоба #BigTitsMatter появилась благодаря друзьям, которые сказали, что Тоню тоже ущемляют.
Фото: @tonyamilk
Изначально под своими постами девушка писала о том, что такой флешмоб — способ пошутить и поднять всем настроение.
4/8 Изначально под своими постами девушка писала о том, что такой флешмоб — способ пошутить и поднять всем настроение.
Фото: @tonyamilk
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А потом все-таки заявила о дискриминации и рассказала, что с ее формами тяжело жить из-за косых взглядов на улице.
5/8 А потом все-таки заявила о дискриминации и рассказала, что с ее формами тяжело жить из-за косых взглядов на улице.
Фото: @tonyamilk
"Для меня не бывает выходов на улицу летом без косых взглядов, показываний на меня пальцев, шептаний, усмешек, а иногда и прямых оскорблений"
6/8 "Для меня не бывает выходов на улицу летом без косых взглядов, показываний на меня пальцев, шептаний, усмешек, а иногда и прямых оскорблений"
Фото: @tonyamilk
Девушка рассказала, что после флешмоба ее жизнь не изменилась. В России она стала не так популярна, но ей пишут поклонники из-за рубежа.
7/8 Девушка рассказала, что после флешмоба ее жизнь не изменилась. В России она стала не так популярна, но ей пишут поклонники из-за рубежа.
Фото: @tonyamilk
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Активисты движения BLM увидели фотографии Тони и отнеслись к ним с юмором.
8/8 Активисты движения BLM увидели фотографии Тони и отнеслись к ним с юмором.
Фото: @tonyamilk
Давыдова учится в медицинском университете в Москве, а сама родом из Одессы. В сюжете Mash она рассказала, что идея создания флешмоба #BigTitsMatter появилась благодаря друзьям, которые сказали, что Тоню тоже ущемляют.
Изначально под своими постами девушка писала о том, что такой флешмоб — способ пошутить и поднять всем настроение, а потом все-таки заявила о дискриминации и рассказала, что с ее формами тяжело жить из-за косых взглядов на улице.
"Для меня не бывает выходов на улицу летом без косых взглядов, показываний на меня пальцев, шептаний, усмешек, а иногда и прямых оскорблений"
Девушка рассказала, что после флешмоба ее жизнь не изменилась. В России она стала не так популярна, но ей пишут поклонники из-за рубежа. Активисты движения BLM увидели фотографии Тони и отнеслись к ним с юмором.
Женский форум46
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