Студентка Тоня Давыдова решила запустить флешмоб в поддержку девушек с пышными формами и прославилась. "Рамблер" узнал, что произошло после того, как девушка придумала свой флешмоб.

1/8 Студентка Тоня Давыдова решила запустить флешмоб в поддержку девушек с пышными формами и прославилась. Фото: @tonyamilk Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Давыдова учится в медицинском университете в Москве, а сама родом из Одессы. Фото: @tonyamilk 3/8 В сюжете Mash она рассказала, что идея создания флешмоба #BigTitsMatter появилась благодаря друзьям, которые сказали, что Тоню тоже ущемляют. Фото: @tonyamilk 4/8 Изначально под своими постами девушка писала о том, что такой флешмоб — способ пошутить и поднять всем настроение. Фото: @tonyamilk Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 А потом все-таки заявила о дискриминации и рассказала, что с ее формами тяжело жить из-за косых взглядов на улице. Фото: @tonyamilk 6/8 "Для меня не бывает выходов на улицу летом без косых взглядов, показываний на меня пальцев, шептаний, усмешек, а иногда и прямых оскорблений" Фото: @tonyamilk 7/8 Девушка рассказала, что после флешмоба ее жизнь не изменилась. В России она стала не так популярна, но ей пишут поклонники из-за рубежа. Фото: @tonyamilk Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Активисты движения BLM увидели фотографии Тони и отнеслись к ним с юмором. Фото: @tonyamilk

Давыдова учится в медицинском университете в Москве, а сама родом из Одессы. В сюжете Mash она рассказала, что идея создания флешмоба #BigTitsMatter появилась благодаря друзьям, которые сказали, что Тоню тоже ущемляют.

Изначально под своими постами девушка писала о том, что такой флешмоб — способ пошутить и поднять всем настроение, а потом все-таки заявила о дискриминации и рассказала, что с ее формами тяжело жить из-за косых взглядов на улице.

"Для меня не бывает выходов на улицу летом без косых взглядов, показываний на меня пальцев, шептаний, усмешек, а иногда и прямых оскорблений"