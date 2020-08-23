Как выглядит новая «Миссис Россия-2020» 

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В Москве прошел финал ежегодного конкурса "Миссис Россия", он прошел в концертном зале "Астория". За главную корону боролись 35 женщин со всех концов страны. В этом году победительницей стала Дарья Иванова — многодетная мать из Нижегородской области.

В номинации "Миссис Россия Globe" победила руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова . Она представит Россию в международном конкурсе Mrs. Globe, который пройдет в Китае.

Гран-при конкурса получила Александра Черная из Подмосковья.

В галерее "Рамблера" — что известно о победительнице конкурса "Миссис Россия-2020" и как она выглядит.