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Как выглядит новая «Миссис Россия-2020» 

Стелла Шмель 6 часов назад
В Москве прошел финал ежегодного конкурса "Миссис Россия", он прошел в концертном зале "Астория". За главную корону боролись 35 женщин со всех концов страны. В этом году победительницей стала Дарья Иванова — многодетная мать из Нижегородской области.
В номинации "Миссис Россия Globe" победила руководитель строительной компании из Челябинска Екатерина Цветкова. Она представит Россию в международном конкурсе Mrs. Globe, который пройдет в Китае.
Гран-при конкурса получила Александра Черная из Подмосковья.
В галерее "Рамблера" — что известно о победительнице конкурса "Миссис Россия-2020" и как она выглядит.
Видео дня. Звездные россиянки, выбравшие мужей помоложе
Красота , Фото , Екатерина Цветкова , Дарья Иванова
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