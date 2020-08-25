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Врач рассказала о способах предотвратить морщины 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева рассказала, что нужно делать, чтобы предотвратить появление морщин. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт отметила, что в раннем возрасте нужно увлажнять кожу. На более мягкой и упругой коже возрастные изменения проявляются позже. Чем суше у человека кожа, тем раньше стоит начать пользоваться косметическими средствами.
В случае с мимическими морщинами, Жабоева посоветовала делать уколы ботулотоксина. Она рассказала, что даже молодые девушки могут обращаться к этому средству для профилактики.

«Молодым людям нужны меньшие дозировки, и они позволят как можно дольше избегать морщин на лице», — объяснила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что женщина назвала способ похудеть на 82 килограмма за год.
Красота , Видео , Елена Малышева
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