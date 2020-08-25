Руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева рассказала, что нужно делать, чтобы предотвратить появление морщин. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт отметила, что в раннем возрасте нужно увлажнять кожу. На более мягкой и упругой коже возрастные изменения проявляются позже. Чем суше у человека кожа, тем раньше стоит начать пользоваться косметическими средствами.

В случае с мимическими морщинами, Жабоева посоветовала делать уколы ботулотоксина. Она рассказала, что даже молодые девушки могут обращаться к этому средству для профилактики.

«Молодым людям нужны меньшие дозировки, и они позволят как можно дольше избегать морщин на лице», — объяснила она.