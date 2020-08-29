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Пользователь Сети сравнил девушек СССР и США и был обруган 

Полина Алферова 8 часов назад
Пользователь Сети оскорбил внешность девушек СССР
Фото: РИА Новости
Пользователь Twitter под ником George Costanza опубликовал фотоколлаж с американскими и советскими девушками пятидесятых годов. Он подчеркнул, насколько сильно они отличаются внешне:
«Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живем в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают»
@Dodeskaden2
Эти слова рассердили других пользователей Сети.
Комментаторы выступили в защиту советских девушек и заявили, что сравнивать эти фотографии вообще нельзя. Разные времена года и занятия девушек не позволяют сделать корректное сравнение.

«Смешно сравнивать студенток на практике в холодное время года со школьницами на отдыхе в южных штатах. Наши лучше американок»

«Одни на практике, другие на отдыхе. Надо подбирать сопоставимые фото»
Кроме того, многие вспомнили и о том, что в пятидесятые годы СССР и США находились в разных условиях.

«Просто сравните, что происходило на территории СССР и США в 40-е!»

Некоторые пользователи отметили, что американские девушки, вероятно, являются моделями, а фото — постановочное.
Ранее «Рамблер» писал, что дочь Успенской вышла в Сеть "под кайфом".
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