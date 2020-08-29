Пользователь Сети оскорбил внешность девушек СССР

Пользователь Twitter под ником George Costanza опубликовал фотоколлаж с американскими и советскими девушками пятидесятых годов. Он подчеркнул, насколько сильно они отличаются внешне:

«Нам с детства внушали, что мы самые счастливые, потому что родились и живем в самой лучшей стране, СССР! А многие до сих пор так и считают»

@Dodeskaden2

Эти слова рассердили других пользователей Сети.

Комментаторы выступили в защиту советских девушек и заявили, что сравнивать эти фотографии вообще нельзя. Разные времена года и занятия девушек не позволяют сделать корректное сравнение.

«Смешно сравнивать студенток на практике в холодное время года со школьницами на отдыхе в южных штатах. Наши лучше американок»

«Одни на практике, другие на отдыхе. Надо подбирать сопоставимые фото»

Кроме того, многие вспомнили и о том, что в пятидесятые годы СССР и США находились в разных условиях.

«Просто сравните, что происходило на территории СССР и США в 40-е!»

Некоторые пользователи отметили, что американские девушки, вероятно, являются моделями, а фото — постановочное.