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«Пропадает девка»: дочь Успенской вышла в Сеть в дыму и удивила всех 

Диана Товсепова 2 часа назад
Семья певицы Любови Успенской не перестает привлекать внимание фанатов и СМИ. Так, у певицы с дочерью Татьяной Плаксиной регулярно возникают разногласия.
Недавно девушка заявила, что ее мать постоянно издевается над ней, но Успенская ответила, что ее дочь неадекватна, поэтому говорит разные странные вещи. Чтобы оградиться от чудачеств наследницы, певица отправила ее в США к отцу.
В Америке Татьяна активно занимается творчеством и эпатирует публику постами в Сети, то обнажая ноги, то представая перед публикой топлес.
На этот раз Плаксина вышла в эфир вся в дыму со странным пятном у носа.
Соцсети
Девушка талантливо исполняла на пианино завораживающую композицию. Пользователи Сети были поражены.

"Понятно, что скорее всего это дым от травки и она будто в астрале. Но только послушайте, как гениально играет!"

"Под кайфом она…Но сколько таланта и боли в ней"

"Года 3 назад смотрела ее ПЭ ночью, она там пела и играла на фортепиано, мне еще тогда очень понравилось, она очень талантливая девушка, картины свои показывала, странные такие, необычные… Ее бы в хороший рехаб, пропадет девка, а жаль…"

"От нее сквозит болью. Мама что то недодала, что то дала с излишком. Она реально талантлива и круто играет, аккорды, гармонии.. Не в ту степь ее понесло…"

"Тоже ее сейчас смотрю, если под кайфом так играет, то нет слов…".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Успенская рассказала о "сыне".
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Любовь Успенская
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