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Какими сейчас стали супермодели 90-х 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и вспомните супермоделей девяностых, чьи имена тогда гремели по всему миру. Красавицы активно снимались для глянцевых журналов и расхаживали по подиумам, получая за это неслыханные гонорары. Для обычных женщин эти супермодели были идеалом, многие стремились походить на них и копировали не только наряды, но и причёски и макияж. Какими же стали сегодня Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и другие фаворитки моды девяностых?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пользователь Сети сравнил девушек СССР и США и был обруган.
Красота , Видео , Звёзды , Мода , Клаудия Шиффер , Наоми Кэмпбелл , Синди Кроуфорд
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