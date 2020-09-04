Какими сейчас стали супермодели 90-х 

Смотрите видео и вспомните супермоделей девяностых, чьи имена тогда гремели по всему миру. Красавицы активно снимались для глянцевых журналов и расхаживали по подиумам, получая за это неслыханные гонорары. Для обычных женщин эти супермодели были идеалом, многие стремились походить на них и копировали не только наряды, но и причёски и макияж. Какими же стали сегодня Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и другие фаворитки моды девяностых?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что пользователь Сети сравнил девушек СССР и США и был обруган.