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Модель из Камбоджи покорила фанатов пышными формами 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Модель Тианна Линнм (Tianna Lynnm) прославилась в Сети благодаря своим пикантным фото в Instagram. Девушка называет себя принцессой Камбоджи. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.
Тианне всего 21 год, но она уже завоевала сердца поклонников своими пышными формами и необычной внешностью: длинные черные волосы, большие глаза, обилие татуировок. Она родилась в городе Пном Пен в Камбоджи, но сейчас живет в Калифорнии.
В Instagram-аккаунте модели 298 тысяч подписчиков. Она является амбассадором американского бренда нижнего белья и купальников и регулярно радует фанатов фотографиями своих достоинств.

"Королева", "Ты делаешь мир более красивым", "Слишком много огня. Мой экран расплавился", "Ты не королева, ты богиня", — пишут в комментариях к фото Тианне.

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