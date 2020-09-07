Модель Тианна Линнм (Tianna Lynnm) прославилась в Сети благодаря своим пикантным фото в Instagram. Девушка называет себя принцессой Камбоджи. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.

Тианне всего 21 год, но она уже завоевала сердца поклонников своими пышными формами и необычной внешностью: длинные черные волосы, большие глаза, обилие татуировок. Она родилась в городе Пном Пен в Камбоджи, но сейчас живет в Калифорнии.

В Instagram-аккаунте модели 298 тысяч подписчиков. Она является амбассадором американского бренда нижнего белья и купальников и регулярно радует фанатов фотографиями своих достоинств.