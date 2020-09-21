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Аппетитные формы модели будоражат фанатов 

Александра Нечаева 7 часов назад
Эту девушку с аппетитными формами зовут Анастасия, она родилась и выросла в Салониках, Греция, но в 13 лет вместе с родителями и братом переехала в Австралию.
Трудно представить, но поначалу в школе Анастасия была изгоем, над ней издевались и насмехались из-за нетипичной внешности и трудностей в преодолении языкового барьера.
Нетрудно догадаться, что все это давно в прошлом. Языковой барьер девушка давно преодолела, а необычная внешность, узкая талия, высокий бюст и пышные бедра позволили ей стать одной из самых узнаваемых моделей многих брендов нижнего белья.
Известной Анастасия стала благодаря своему микроблогу, где с удовольствием и по сей день демонстрирует свою шикарную фигуру в купальниках и нарядах, подчеркивающих аппетитные формы. Девушка сотрудничает с известными брендами нижнего белья и пляжной одежды, а в 2014 году открыла свой собственный магазин бикини, модели проектирует сама Анастасия, признаваясь, что с детства любила рисовать и создавать всевозможные наряды. Магазин красотки пользуется большой популярностью.
На аккаунт Анастасии подписано почти 400 тысяч поклонников, которые щедро одаривают комплиментами свою любимицу, с восторгом называя ее внешность мультяшной и кукольной.
Любуемся аппетитными формами модели-"мультяшки" в фотогалерее "Рамблера".
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