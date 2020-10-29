26-летняя звезда смешанных единоборств UFC Пейдж Ванзант в 2020 году должна была уйти в кулачные бои.

Планам девушки, которую поклонники называют самой красивой единоборщицей, помешала пандемия коронавируса. А когда она попросила у фанатов спонсорской помощи — они поняли ее неправильно.

Как рассказывает Daily Star, девушку попросили начать зарабатывать фильмами для взрослых. Это произошло после сессии вопросов и ответов с ее мужем Остином Вандерфордом, также бойцом.

"Из 200 вопросов 20 попросили меня завести страницу на сайте для взрослых",

— вспоминает она.

Женщина ответила, что не собирается этого делать, однако желающие могут помочь ей деньгами с помощью популярной системы быстрых платежей. Десять человек прислали ей деньги и теперь возмущаются — они надеялись, что получат пикантные фото и видео, более откровенные, чем те, что опубликованы на странице красавицы. Пейдж подчеркнула, что никогда не будет сниматься голой, однако не осуждает тех, кто так делает.

Однако вряд ли Пейдж прозябает без таких радикальных методов заработка — доходов от ее Instagram на 2,7 млн подписчиков хватает, чтобы жить на широкую ногу.

А вот с карьерой пока придется притормозить: ее дебют в кулачных боях состоится только в феврале 2021 года из-за коронавирусных ограничений. Зато больше времени можно посвятить тренировкам, возлюбленному и милому псу Деннису, недавно поселившемуся в доме супругов.