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Беременность

«Силиконовая Барби», которая решила восстановить девственность 

WMJ.ru 1 час назад
Наннетт Хаммонд потратила на свою кукольную внешность почти 35 миллионов рублей.
Наннетт Хаммонд потратила на свою кукольную внешность 350 000 фунтов стерлингов — это почти 35 миллионов рублей.
1/6  Наннетт Хаммонд потратила на свою кукольную внешность 350 000 фунтов стерлингов — это почти 35 миллионов рублей.
Фото: @nannettehammond
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Любительница «тюнинга» делала несколько увеличений груди, чтобы выглядеть как «настоящая кукла», а также увеличивала губы филлерами и колола ботокс в лицо.
2/6  Любительница «тюнинга» делала несколько увеличений груди, чтобы выглядеть как «настоящая кукла», а также увеличивала губы филлерами и колола ботокс в лицо.
Фото: @nannettehammond
Гламурная блондинка потратила целое состояние на косметические процедуры.
3/6  Гламурная блондинка потратила целое состояние на косметические процедуры.
Фото: @nannettehammond
Но трансформация мамы пятерых детей еще далека от завершения.
4/6  Но трансформация мамы пятерых детей еще далека от завершения.
Фото: @nannettehammond
Наннетт рассказала, что планирует в скором времени сделать лабиопластику.
5/6  Наннетт рассказала, что планирует в скором времени сделать лабиопластику.
Фото: @nannettehammond
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Модель считает, что эта операция станет финальным штрихом в ее трансформации в «живую Барби».
6/6  Модель считает, что эта операция станет финальным штрихом в ее трансформации в «живую Барби».
Фото: @nannettehammond
Наннетт Хаммонд потратила на свою кукольную внешность 350 000 фунтов стерлингов — это почти 35 миллионов рублей.
40-летня американская модель Playboy за свою жизнь перенесла множество операций. Любительница «тюнинга» делала несколько увеличений груди, чтобы выглядеть как «настоящая кукла», а также увеличивала губы филлерами и колола ботокс в лицо.
Гламурная блондинка потратила целое состояние на косметические процедуры, такие как еженедельные сеансы искусственного загара и виниры, которые подарили ей яркую белоснежную улыбку.
Но трансформация мамы пятерых детей еще далека от завершения. В эксклюзивном интервью Daily Star Online Наннетт рассказала, что планирует в скором времени сделать лабиопластику — коррекцию формы половых губ и восстановление «девственности».
Модель считает, что эта операция станет финальным штрихом в ее трансформации в «живую Барби». Ради этого силиконовая красотка готова раскошелиться на 3000 фунтов — это около 30 000 рублей.
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