Модель считает, что эта операция станет финальным штрихом в ее трансформации в «живую Барби».

6/6 Модель считает, что эта операция станет финальным штрихом в ее трансформации в «живую Барби».

Наннетт рассказала, что планирует в скором времени сделать лабиопластику.

5/6 Наннетт рассказала, что планирует в скором времени сделать лабиопластику.

Но трансформация мамы пятерых детей еще далека от завершения.

4/6 Но трансформация мамы пятерых детей еще далека от завершения.

Любительница «тюнинга» делала несколько увеличений груди, чтобы выглядеть как «настоящая кукла», а также увеличивала губы филлерами и колола ботокс в лицо.

2/6 Любительница «тюнинга» делала несколько увеличений груди, чтобы выглядеть как «настоящая кукла», а также увеличивала губы филлерами и колола ботокс в лицо.

Наннетт Хаммонд потратила на свою кукольную внешность 350 000 фунтов стерлингов — это почти 35 миллионов рублей.

1/6 Наннетт Хаммонд потратила на свою кукольную внешность 350 000 фунтов стерлингов — это почти 35 миллионов рублей.

Наннетт Хаммонд потратила на свою кукольную внешность почти 35 миллионов рублей.

Наннетт Хаммонд потратила на свою кукольную внешность 350 000 фунтов стерлингов — это почти 35 миллионов рублей.

40-летня американская модель Playboy за свою жизнь перенесла множество операций. Любительница «тюнинга» делала несколько увеличений груди, чтобы выглядеть как «настоящая кукла», а также увеличивала губы филлерами и колола ботокс в лицо.

Гламурная блондинка потратила целое состояние на косметические процедуры, такие как еженедельные сеансы искусственного загара и виниры, которые подарили ей яркую белоснежную улыбку.

Но трансформация мамы пятерых детей еще далека от завершения. В эксклюзивном интервью Daily Star Online Наннетт рассказала, что планирует в скором времени сделать лабиопластику — коррекцию формы половых губ и восстановление «девственности».

Модель считает, что эта операция станет финальным штрихом в ее трансформации в «живую Барби». Ради этого силиконовая красотка готова раскошелиться на 3000 фунтов — это около 30 000 рублей.