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Девушка ушла из журналистики в Instagram и зарабатывает миллионы на селфи 

Диана Товсепова 9 часов назад
В современном мире девушки могут зарабатывать своей внешностью миллионы. Причем для этого им нужно просто уметь делать красивые фото. Это доказывает 27-летняя Алекса Делланос, которая бросила работу вжурналистике ради Instagram. Все дело в том, что девушка выяснила, что зарабатывает в Сети в три раза больше, чем будучи радиожурналисткой.
Когда она поняла, что может зарабатывать, транслируя свою внешность и красивую жизнь в сосцсетях, она решила "подкачать" грудь, гуюы и попу. Позже Алекса рассказала, что эти изменения быстро "раскачали" и ее страницу. Теперь у нее больше двух миллионов поклонников.
Все они ждут каждое новое фото Алексы — от милого селфи до соблазнительного снимка в бикини. Девушка призналась, что только на селфи зарабатывает 64 тысячи долларов (примерно пять миллионов рублей) в год и получает около 6,5 тысяч долларов (500 тысяч рублей) за один рекламный пост.
"Рамблер" разбирался, что же такого особенного в Алексе.
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