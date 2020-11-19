Никто не застрахован от неприятностей. Даже красивые и сексуальные модели Playboy, успеху которых завидуют многие женщины, знают, что такое боль и разочарование.

Ниже мы расскажем вам истории пяти красоток, позировавших для легендарного журнала, чьи жизни завершились трагически.

Жасмин Фиор

Жасмин Фиор была моделью, позирующей в пляжной одежде, и часто принимала участие в вечеринках, где ее тело раскрашивали боди-арт художники. Также девушка снималась в рекламе и появлялась на различных шоу в казино Лас-Вегаса.

На одной из вечеринок девушка познакомилась со своим будущим мужем Райаном Дженкинсом, участником нескольких реалити-шоу. Буквально через пару дней влюбленные решили пожениться — свадьбу сыграли в Лас-Вегасе.

Но отношения Жасмин и Райана сложно было назвать идеальными: они постоянно ссорились, спорили, а уже спустя несколько месяцев после брака модель подала на мужа в суд, обвиняя его в побоях. Еще через несколько месяцев влюбленные зарегистрировались в отеле L’Auberge в Сан-Диего, где Жасмин и видели в последний раз… живой.

Расчлененное тело модели было обнаружено в чемодане в мусорном баке неподалеку от отеля. Убийца предусмотрительно удалил ей пальцы и зубы, но забыл о грудных имплантах — по их серийному номеру и удалось выяснить, что останки принадлежат Жасмин Фиор. Единственным подозреваемым в этом деле был муж модели Райан Дженкинс, который вскоре совершил самоубийство.

Стар Стоу

В феврале 1977 года Стар Стоу стала девушкой месяца Playboy и попала на разворот журнала. В тот период она была на вершине своей славы, тусовалась с Элтоном Джоном Хью Хефнером , встречалась с музыкантом Джином Симмонсом.

Позднее Стоу вышла замуж за Питера Малиго и родила от него сына Майкла. Семья переехала в Форт-Лодердейл и оказалась в затруднительном финансовом положении. Стар пыталась найти работу исполнительницы экзотических танцев, но вскоре опустилась до проституции, наркомании и алкоголизма.

В марте 1997 года бывшую модель обнаружили убитой. Частично обнаженное тело женщины лежало в кустах. Так как в тот период на юго-западе Флориды орудовал серийный убийца, охотившийся на проституток, в полиции решили, что это именно он расправился со Стоу. Но фактически ее убийство так и осталось нераскрытым.

В последние годы своей жизни Анна Николь Смит жила вместе с мужем и сыном в столице Багамских островов — Нассау. Вскоре сын умер от передозировки, а у пары родилась дочь.

В феврале 2007 года модель слегла с чем-то похожим на грипп. Болезнь прогрессировала, и через какое-то время Анне Николь стало совсем плохо. Мужу красотки, который ненадолго отлучился, сообщили о тяжелом самочувствии супруги, а когда он вернулся, она уже умерла.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть от передозировки как минимум девятью прописанными ей анальгетиками и антидепрессантами. Вскрытие показало, что у модели была запущенная форма пневмонии.

Джейн Мэнсфилд в свое время была главной красавицей Бродвея и Голливуда. Очаровательную блондинку называли секс-символом 50-х и сравнивали с такими «иконами», как Мэрилин Монро и Бетти Пейдж. Модель неоднократно появлялась на страницах эротических журналов, снималась в различных фильмах и проводила собственное шоу в Лас-Вегасе.

Мэнсфилд трижды выходила замуж и родила пятерых детей, но даже после беременности оставалась в форме и продолжала строить карьеру.

Жизнь модели оборвалась трагически и внезапно: 29 июня 1967 года она погибла в автокатастрофе. В момент аварии в машине Мэнсфилд находился ее муж, личный водитель и трое детей. Все взрослые в ту ночь погибли, дети получили серьезные травмы, но, к счастью, остались живы.

Пожалуй, самая печальная история у Дороти Страттен. Девушка родилась в бедной семье, с отличием окончила школу, но вместо того, чтобы продолжить обучение, отправилась работать. Вскоре Дороти заметил фотограф Playboy Пол Снайдер и предложил ей сняться обнаженной. Так началась ее карьера в модельном бизнесе.

Через время Пол и Дороти сыграли свадьбу, хотя все, включая Хью Хефнера, убеждали девушку не делать этого, дескать, ее супруг — сутенер, и вообще человек не очень хороший. Пара переехала в Лос-Анджелес, где Дороти стала сниматься для журнала и подрабатывать официанткой в клубе Playboy.

Симпатичная блондинка стала набирать популярность, вскоре ею заинтересовались даже в Голливуде, предложив роль в фильме «Все они смеялись». На съемках между Страттен и режиссером Питером Богдановичем вспыхнули чувства, и женщина захотела разорвать отношения со своим законным супругом.

Но Пол Снайдер не собирался так просто ее отпускать. Сначала он следил за ней с помощью частного детектива, затем отказал в разводе и, окончательно разозлившись, выстрелил ей в лицо, изнасиловал тело, после чего застрелился и сам.