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Секс Беременность Свадьбы

Модель месяцы провела в психушке из-за неверного диагноза 

Александра Нечаева 3 часа назад
Люси Доусон 24 года, она довольно известная британская модель. Но так было не всегда. Четыре года назад жизнь девушки висела на волоске, а об удачной карьере она даже и не мечтала.
Люси была обычной студенткой: училась, встречалась с друзьями, ходила в клубы. Но в какой-то момент ее начали мучить сильные головные боли, затем к мигреням добавились депрессии. Девушка запиралась в своей комнате и никуда не выходила. А затем неожиданно у Люси случились два припадка: девушка разгромила комнату, истерически смеялась, плакала и кричала, что у нее никогда не будет личной жизни. Обеспокоенные родители обратились за помощью к врачам. Люси забрали в больницу, где определили в психиатрическое отделение.
Три месяца девушка провела в больнице, где ее накачивали антипсихотическими препаратами. Все считали, что у Люси сильнейшее расстройство психики, родителям сообщили, что девушка может не выжить. Свой 21 день рождения Люси встретила на больничной койке.
Девушка вспоминает, что практически перестала говорить и двигаться. В результате у нее диагностировали редкое аутоиммунное заболевание головного мозга — энцефалит.
После установки диагноза и правильно подобранного лечения Люси, наконец, пошла на поправку. Когда ее выписали из больницы, передвигаться она могла только в инвалидном кресле, но со временем девушке оно перестало быть необходимым. Люси даже удалось окончить университет.
А еще некоторое время спустя красавицу-блондинку заметили представители модельного агентства для людей с ограниченными возможностями и предложили Люси сотрудничество.
Сейчас карьера Люси набирает обороты, она сотрудничает со многими крупными брендами одежды и полностью довольна своей жизнью.
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