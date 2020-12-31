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Как выглядит молодая жена 60-летнего русского миллиардера 

Диана Товсепова 16 часов назад
То, что любви покорны все возрасты, доказывает счастливый брак 60-летнего миллиардера Александра Лебедева и 33-летней модели Елены Перминовой. Как выяснил "Рамблер", история этой любви началась, когда Лена была совсем юной.
Так, в 17 лет в родном Бердске Новосибирской области девушка по своей глупости попала в затруднительное положение и ей грозил реальный тюремный срок за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. В эту историю ее втянул возлюбленный, который уговорил ее быть "курьером", а потом попросту "кинул".
Несмотря на то, что несовершеннолетняя Лена помогала следствию выйти на организаторов продаж наркотиков, ей все равно пришлось бы "отсидеть".
Тогда то и появился Александр Лебедев. Он был депутатом Государственной думы и активно занимался законопроектом по защите свидетелей. Отец девушки написал Лебедеву с просьбой помочь. Александр откликнулся и помог ей избежать исправительную колонию, его стараниями она в итоге получила 5 лет УДО. Лена до сих пор называет Александра «своим добрым ангелом». А разница в возрасте в 27 лет ее не волнует:

«Какие могут быть преграды, если люди друг друга любят?».

А дальше девушка постепенно вливалась в светскую жизнь Лондона и Москвы и начинала свою модельную карьеру. Через некоторое время Перминова стала появляться на мировых подиумах и глянцевых обложках. Сейчас ее знают во всем мире как успешную модель и основательницу благотворительного фонда, а ее появление на мероприятии какого-то бренда стоит от 5000 евро.
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Женский форум 62
Красота , Фото , Александр Лебедев , Елена Перминова , Госдума , ФСИН
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