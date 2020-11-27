Сегодня Джину Карано (Gina Carano) знают как звезду вселенной Marvel, фильма «Форсаж» и сериала «Мандалорец», а еще как востребованную модель. Но каких-нибудь пятнадцать лет назад о ней слышали только фанаты женских смешанных единоборств (ММА). Джина стала чемпионкой в 2006 году, когда победила в первом в истории женских боев поединке и сразу стала лицом этого жесткого вида спорта. Но спортивную карьеру красавица завершила всего через три года — в 2009 она сделала свой выбор в пользу кино.

Родилась Джина Карано в городе Далласе, штат Техас, США, 16 апреля 1982 года. Девочка росла в спортивной семье — ее отец был профессиональным игроком команды Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойс». Джина в школьные годы занималась баскетболом, волейболом и софтболом, но особых успехов в спорте не делала. А еще девочка отличалась от одноклассниц грузным телосложением, из-за которого постоянно терпела насмешки.

Сверстники были безжалостны к Джине и дразнили ее «Громилой». Но девушка не обозлилась на весь мир и стойко переносила издевательства. Карано мечтала о карьере психолога и поэтому смотрела на своих обидчиков, с точки зрения этой науки. Она была убеждена, что человек — это не то что о нем говорят, а то, что он из себя представляет внутри, в душе.

Джина с детства видела мучения свой старшей сестры, страдавшей от хронической депрессии, и понимала, насколько эфемерны ее детские проблемы. Она искренне хотела помочь ей справиться с болезнью и поэтому… бросила учебу на психологическом факультете, когда была на третьем курсе Университета штата Невада. Карано пожертвовала будущей карьерой, переехав к сестре, чтобы помочь ей справиться с очередным кризисом.

Примерно в этот непростой период своей жизни девушка решила избавиться от лишних килограммов и пришла в спортзал. Но вместо фитнеса Джина увлеклась муай-тай, которым серьезно занимался ее парень. Уже после года занятий девушку приметил Мастер Тодди — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу и стал ее наставником.

Тодди не щадил Джину — он постоянно обзывал ее толстухой, мотивируя как можно быстрее расстаться с лишним весом. Под началом Мастера Тодди Карано начала делать успехи — у нее оказался очень сильный от природы удар, который нуждался лишь в огранке. В муай-тай Джина провела 14 поединков, из которых победила в 12.

Но скоро Карано поняла, что если делать спорт основной профессией, то кикбоксинг не годится. Этот вид единоборств уже утратил былую популярность и за профессиональные бои платили совсем немного. Тодди отлично понимал свою подопечную, поэтому свел ее со знакомыми промоутерами ММА, предложившими Джине участвовать в том самом историческом бою в 2006 году.

Поединок состоялся 10 июня 2006 года и продлился всего 38 секунд. Завершился он тем, что Карано нокаутировала свою соперницу-землячку Летицию Пестову. Всего через три месяца Джина разделалась на World Pro Fighting Championships с еще одной американской атлеткой — Роузи Секстон и снова жестким нокаутом.

Вслед за этим была еще череда блестящих побед, которые превратили Джину Карано в легенду. Умела девушка-боец и эпатировать публику — во время взвешивания в 2008 году, перед боем с Келли Коболд, оказалось, что Джина весит на 1,3 кг больше чем нужно. Не растерявшись. спортсменка снимает с себя всю одежду и взвешивается обнаженной, прикрыв наготу лишь полотенцем. Поступок Карано еще сильнее подогрел интерес к бою, который она, кстати, выиграла по решению судей.

Первое сокрушительное поражение в своей карьере Карано потерпела в 2009 году от мастера бразильского джиу-джитсу Кристиан Жустину по прозвищу Киборг. Эта неудача стала одной из ключевых причин ухода девушки из ММА в кинематограф и модельный бизнес. Кстати, мадам Киборг позднее поймали на употреблении стероидов, лишили всех титулов и дисквалифицировали. Джина отнеслась к этой новости спокойно и даже проявила великодушие, прокомментировав событие так:

«Если бы я вернулась на два года назад и узнала бы об этом, то была бы очень расстроена. Это был важный момент в моей жизни. Но, как бы то ни было, все мы люди и совершаем ошибки. Я знаю, это только сделает ее лучше в будущем. Она отличный боец — с допингом или без него».

На дворе стоял 2012 год и Карано уже стала звездой изданий Maxim и Big Biz Magazine, а также исполнительницей нескольких ролей в кино. К ММА она охладела и не поддалась на соблазн, даже когда ей предложили миллион долларов за один единственный профессиональный бой.

В кино Джине сначала доставались эпизодические роли сильных женщин, а полноценный дебют с серьезной ролью состоялся в 2011 году. Карано сыграла Мэллори Кейн в фильме «Нокаут», который хоть и не стал сенсацией, но дал актрисе возможность номинироваться на «Лучшую женскую роль в экшн-фильмах» в ходе Critics Choice Awards-2013. Награду она в итоге не получила, но была замечена продюсерами.

Сначала актриса сыграла в шестой части «Форсажа», а затем в комедийном боевике по мотивам комиксов Marvel «Дэдпул». Потом были «Выжженая земля», сериал «Звездные войны: Мандалорец» и другие громкие проекты. Джина Карано быстро стала своей в кругу известных звезд боевиков — ее напарниками на съемочных площадках были Жан-Клод Ван Дамм, Ченнинг Татум, Майкл Фассбендер, Антонио Бандерас, Юэн Макгрегор, Майкл Дуглас и Брюс Уиллис.

В интервью Джина часто говорит о том, что ей до сих пор не верится, что она попала на самый верх голливудского Олимпа — у нее никогда не было покровителей, а классные роли к ней приходили буквально сами. С журналистами красавица Карано общается очень охотно и с удовольствием рассказывает о своей спортивной и актерской карьере.

Но стоит завести речь про личную жизнь и Джина сразу меняется и становится немногословной. Известно, что в последнее время у спортсменки и актрисы были романы с Китом Коупом и Генри Кавиллом, которые быстро и без скандалов завершились ничем. Однажды девушка все-таки проговорилась — она посетовала на неудачи на личном фронте, а затем добавила:

«Все мои мужики были слабее меня. Хотя меня это в принципе никогда не смущало».

Вероятнее всего, это, как раз, смущало тех самых мужиков. Согласитесь, находиться рядом с красавицей, чемпионкой и звездой кино, обладающей убийственным ударом и не менее разящим обаянием, совсем непросто.