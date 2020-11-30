Глядя на фоторгафии Анналайз Мишлер, американской фитнес-модели, сложно поверить, что эта стройная девушка с аппетитными формами еще несколько лет назад страдала от страшного заболевания. Красотка, чьи фотографии сводят с ума множество подписчиков ее личного блога, была недовольна своим телом, считала себя недостаточно стройной и все время сидела на диетах и исступленно занималась спортом.

Опомнилась она лишь тогда, когда стрелка на весах замерла на отметке в 27 килограммов. Девушка стала жертвой анорексии и находилась на грани жизни и смерти. Несколько лет потребовалось Анналайз, чтобы прийти в норму. До этого тело девушки было похоже на скелет, обтянутый кожей, у нее были проблемы со сном, к которым затем добавились анемия и остеопороз.

"Я прошла через настоящий ад!", — рассказывает Анналайз, отмечая, что была буквально в одном шаге от гибели. К счастью, девушке удалось вовремя осознать проблему и победить болезнь. Теперь Анналайз с удовольствием демонстрирует аппетитные формы.

Фотографии красавицы-модели, сумевшей победить анорексию, — в фотогалерее "Рамблера".