Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Я прошла через настоящий ад»: модель победила страшную болезнь 

Александра Нечаева 3 часа назад
Глядя на фоторгафии Анналайз Мишлер, американской фитнес-модели, сложно поверить, что эта стройная девушка с аппетитными формами еще несколько лет назад страдала от страшного заболевания. Красотка, чьи фотографии сводят с ума множество подписчиков ее личного блога, была недовольна своим телом, считала себя недостаточно стройной и все время сидела на диетах и исступленно занималась спортом.
Опомнилась она лишь тогда, когда стрелка на весах замерла на отметке в 27 килограммов. Девушка стала жертвой анорексии и находилась на грани жизни и смерти. Несколько лет потребовалось Анналайз, чтобы прийти в норму. До этого тело девушки было похоже на скелет, обтянутый кожей, у нее были проблемы со сном, к которым затем добавились анемия и остеопороз.
"Я прошла через настоящий ад!", — рассказывает Анналайз, отмечая, что была буквально в одном шаге от гибели. К счастью, девушке удалось вовремя осознать проблему и победить болезнь. Теперь Анналайз с удовольствием демонстрирует аппетитные формы.
Фотографии красавицы-модели, сумевшей победить анорексию, — в фотогалерее "Рамблера".
Видео дня. Девушки показали, что делает с ними макияж
Женский форум
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звезды, которые, возможно, все еще живы
10:04
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение