Как живет украинская Рапунцель 

Например, некоторые подписчики пишут Ануфриевой о желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы.

6/6 Например, некоторые подписчики пишут Ануфриевой о желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы.

Феном девушка принципиально не пользуется, чтобы не травмировать волосы. Поэтому после мытья летом голова сохнет целый день, а зимой и вовсе двое суток.

5/6 Феном девушка принципиально не пользуется, чтобы не травмировать волосы. Поэтому после мытья летом голова сохнет целый день, а зимой и вовсе двое суток.

Каждые полгода Алена покупает новую расческу, поскольку предыдущая ломается из-за густоты волос. Раз в несколько месяцев она посещает салон красоты, чтобы слегка подрезать волосы.

4/6 Каждые полгода Алена покупает новую расческу, поскольку предыдущая ломается из-за густоты волос. Раз в несколько месяцев она посещает салон красоты, чтобы слегка подрезать волосы.

По словам героини материала, для поддержания красоты ежемесячно ей приходится тратить около 75 фунтов стерлингов (7500 рублей) на уход за волосами.

3/6 По словам героини материала, для поддержания красоты ежемесячно ей приходится тратить около 75 фунтов стерлингов (7500 рублей) на уход за волосами.

Украинская Рапунцель с косами длиной более 180 сантиметров говорит, что ее длинные локоны порой привлекают «жутких» парней, которые шлют ей непристойные, по ее мнению, сообщения.

2/6 Украинская Рапунцель с косами длиной более 180 сантиметров говорит, что ее длинные локоны порой привлекают «жутких» парней, которые шлют ей непристойные, по ее мнению, сообщения.

В украинском городе Днепре нашлась собственная Рапунцель! А зовут ее Алена Ануфриева. Девушке 31 год, она работает она адвокатом, а волосы не стрижет с 12 лет.

1/6 В украинском городе Днепре нашлась собственная Рапунцель! А зовут ее Алена Ануфриева. Девушке 31 год, она работает она адвокатом, а волосы не стрижет с 12 лет.

В украинском городе Днепре нашлась собственная Рапунцель! А зовут ее Алена Ануфриева. Девушке 31 год, она работает она адвокатом, а волосы не стрижет с 12 лет.

Украинская Рапунцель с косами длиной более 180 сантиметров говорит, что ее длинные локоны порой привлекают «жутких» парней, которые шлют ей непристойные, по ее мнению, сообщения.

31-летняя Алена Ануфриева из Днепра в течение 19 лет отращивает роскошные волосы. Недавно украинка пообщалось с журналистами издания Daily Mail и призналась, что ее внешняя изюминка доставляет немало хлопот.

По словам героини материала, для поддержания красоты ежемесячно ей приходится тратить около 75 фунтов стерлингов (7500 рублей) на уход за волосами. Она использует качественные шампунь и кондиционер, а также кокосовое масло, чтобы пряди оставались здоровыми и красивыми.

Каждые полгода Алена покупает новую расческу, поскольку предыдущая ломается из-за густоты волос. Раз в несколько месяцев она посещает салон красоты, чтобы слегка подрезать волосы.

Феном девушка принципиально не пользуется, чтобы не травмировать волосы. Поэтому после мытья летом голова сохнет целый день, а зимой и вовсе двое суток.

Алена пожаловалась на неприличные сообщения мужчин, которые она получает в социальных сетях после публикации своих фото. Например, некоторые подписчики пишут Ануфриевой о желании понюхать, потрогать или даже купить ее волосы. По ее словам, она сразу блокирует отправителей таких сообщений.

Ануфриева воспитывает дочь Миру. Двухлетняя малышка часто восхищается ее волосами и пытается расчесать. Мама надеется, что крошке передались ее хорошие гены.

«Я хочу, чтобы у нее тоже были длинные волосы, потому что у нее фантастический цвет. Надеюсь, локоны станут густыми и здоровыми. Это выглядело бы красиво. Но дочь сама решит, когда повзрослеет», — указала она.

«Когда я была маленькой девочкой, мои родители всегда подстригали мои волосы в модном стиле, но в 12 лет, когда у других девочек в школе были более короткие стрижки, я решила, что хочу отрастить свои до талии», — рассказала Алена.

«Мне потребовалось три года, чтобы отрастить волосы до талии, а потом я просто продолжила [это делать]. Люблю здоровые длинные волосы. Я думаю, что сила женщины в ее волосах, и они выглядят так красиво, когда они длинные, как мои».

Алена рассказала, что порой на улице ее даже останавливают маленькие девочки, которые хотят потрогать ее волосы и называю ее принцессой Рапунцель.

Однако внимание назойливых мужчин не столь приятно. Поклонники донимают Алену неприличными предложениями.

«Некоторые настроены негативно, называя мои волосы уродливыми, но в основном я получаю сообщения от людей, которые хотят понюхать мои волосы», — говорит она.

«Мужчинам нравятся мои волосы, они даже предлагали мне купить мои волосы, если я их отрежу и отправлю им. Им я не отвечаю и сразу блокирую».

«В реальной жизни я не позволяю посторонним трогать мои волосы, когда те попросят. Многие люди хотят посмотреть, каково это, но мне подобное не нравится».

«Мои волосы — это то, что делает меня уникальной, и мне нравится смотреть в зеркало и видеть их. Мой любимый стиль — носить их свободно распущенными, потому что это выглядит более женственно».

А вот распускает волосы девушка нечасто — только когда гуляет с близкими или отдыхает на море.

«По городу я даже с хвостиком не хожу, — вздыхает Алена. — Как-то при­ехала домой, а у меня в волосах жвачка! Кто-то то ли от зависти это сделал, то ли он ума большого».