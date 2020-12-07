Тина Луис — одна из самых востребованных бикини-моделей в мире. Девушка родом из Австралии, где жила с родителями на ферме в небольшом городке. В 21 год Тина впервые приняла участие в съемках для мужского журнала, а в 25 победила в конкурсе, где ее назвали "самой горячей бикини-моделью Австралии".

Сейчас Луис живет в Лос-Анджелесе, продолжает сниматься для различных изданий, демонстрируя безупречную фигуру, и радует поклонников новыми фотографиями в своем Instagram.

Идеальные формы австралийской красотки — в фотогалерее "Рамблера".