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Российские мужчины начали массово делать пластику 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Российские мужчины начали массово делать пластику
Фото: depositphotos.com
Управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник рассказала, что мужчины стали чаще делать операции на внешность. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам специалиста, за последние пять лет число мужчин, сделавших пластическую операцию, увеличилось в три раза.
На первом месте по популярности у россиян — ринопластика. Как правило, мужчины решаются исправить деформацию носа после травм или из-за врожденных особенностей.
Следующей по частоте обращений оказалась операция по омоложению. За пять лет мужчины в два раза чаще стали приходить на круговую подтяжку лица, эндоскопический лифтинг и коррекцию кожи вокруг глаз.
У молодых людей до 25 лет сейчас востребована отопластика — операция по исправлению ушных раковин.
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