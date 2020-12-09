Российские мужчины начали массово делать пластику 

Управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник рассказала, что мужчины стали чаще делать операции на внешность. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам специалиста, за последние пять лет число мужчин, сделавших пластическую операцию, увеличилось в три раза.

На первом месте по популярности у россиян — ринопластика. Как правило, мужчины решаются исправить деформацию носа после травм или из-за врожденных особенностей.

Следующей по частоте обращений оказалась операция по омоложению. За пять лет мужчины в два раза чаще стали приходить на круговую подтяжку лица, эндоскопический лифтинг и коррекцию кожи вокруг глаз.

У молодых людей до 25 лет сейчас востребована отопластика — операция по исправлению ушных раковин.