Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову 

Парикмахер под ником amy.does.some.hair показала, как правильно мыть голову. Она опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте.

Для начала необходимо хорошо намочить волосы и равномерно распределить шампунь по голове.

"После этого подушечками пальцев помассируйте всю ее поверхность. Не пропустите линию роста волос или затылок", — посоветовала специалист.

Затем надо смыть средство и еще раз повторить процесс, сделав упор на корни волос, чтобы смыть остатки загрязнений. После этого можно нанести на кончики волос кондиционер и оставить его на несколько минут.