Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Парикмахер под ником amy.does.some.hair показала, как правильно мыть голову. Она опубликовала ролик в своем TikTok-аккаунте.
Для начала необходимо хорошо намочить волосы и равномерно распределить шампунь по голове.

"После этого подушечками пальцев помассируйте всю ее поверхность. Не пропустите линию роста волос или затылок", — посоветовала специалист.

Затем надо смыть средство и еще раз повторить процесс, сделав упор на корни волос, чтобы смыть остатки загрязнений. После этого можно нанести на кончики волос кондиционер и оставить его на несколько минут.

"Моя жизнь изменилась после того, как я начала мыть волосы дважды", — написала одна из пользовательниц в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что диетолог назвала влияющие на потенцию новогодние блюда.
Красота , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
02:00
Как живет Борис Моисеев после второго инсульта
Звёзды
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
12:58
Княгини и звезды Playboy: самые красивые жены богачей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение