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Объявлена лучшая модель года 

Анна Арсеньева 6 часов назад
На сайте Models.com объявили лучшую модель 2020 года. Победительницу конкурса выбирало жюри из более чем 250 представителей отрасли: стилистов, дизайнеров, фотографов, редакторов, парикмахеров и визажистов.
Первое место заняла 28-летняя швейцарско-американская плюс-сайз-модель Палома Эльсессер (Paloma Elsesser). Она снималась для Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler, Mercedes-Benz и других крупных брендов, не раз девушка появлялась на обложках Vogue, W, Wonderland Magazine и Glamour.
Карьера модели началась благодаря ведению аккаунта в Instagram. Сначала Паломе предлагали небольшие съемки, а потом ее заметила визажист Пэт Макграт, которую считают одной из самых известных в мире.
Читатели Models.com назвали лучшей моделью 2020 года Чой Со-ра (Sora Choi) — 28-летнюю девушку из Южной Кореи.
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