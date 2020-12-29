Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Сибирячка уехала в США и стала плюс-сайз моделью 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Христиана Казакова известна в Америке как успешная плюс-сайз модель. Девушка даже участвовала в шоу "Топ-модель по-американски", но не все знают, что на самом деле она родом из Сибири. "Рамблер" рассказывает, что известно о девушке, которая преодолела половину земного шара ради семьи.
Христиана училась и работала в Магадане в брачном агентстве. Ее родители развелись, когда ей было 15 лет, а девушка очень хотела, чтобы мама обрела свое счастье, поэтому подсовывала ее анкету в базу. Так ее мать познакомилась с португальцем, живущим на Гавайях. Вскоре он пригласил Христиану и ее мать перебраться в Америку. Девушка обосновалась в США и сначала работала в сфере услуг, а потом решила попробовать себя в моделинге.
Девушка рассказала, что поделилась снимками на специальной платформе для моделей, и ее заметили. Она поучаствовала в первых профессиональных съемках, а потом пошла на шоу "Топ-модель по-американски". Она не выиграла, но дошла до финала, и теперь работает плюс-сайз моделью.
Видео дня. Как выбрать колбасу для праздничного стола
Женский форум 20
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
05:03
Как живет Марина Зудина после смерти Табакова
Звёзды
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
05:57
Как выбрать лучшую колбасу для праздничного стола
Еда
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение