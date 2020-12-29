Христиана Казакова известна в Америке как успешная плюс-сайз модель. Девушка даже участвовала в шоу "Топ-модель по-американски", но не все знают, что на самом деле она родом из Сибири. "Рамблер" рассказывает, что известно о девушке, которая преодолела половину земного шара ради семьи.

Христиана училась и работала в Магадане в брачном агентстве. Ее родители развелись, когда ей было 15 лет, а девушка очень хотела, чтобы мама обрела свое счастье, поэтому подсовывала ее анкету в базу. Так ее мать познакомилась с португальцем, живущим на Гавайях. Вскоре он пригласил Христиану и ее мать перебраться в Америку. Девушка обосновалась в США и сначала работала в сфере услуг, а потом решила попробовать себя в моделинге.

Девушка рассказала, что поделилась снимками на специальной платформе для моделей, и ее заметили. Она поучаствовала в первых профессиональных съемках, а потом пошла на шоу "Топ-модель по-американски". Она не выиграла, но дошла до финала, и теперь работает плюс-сайз моделью.