Азиатская внешность всегда казалась экзотической европейской части мира. Так, Валентину Камерон из Англии многие называют "богиней" и женщиной "инопланетной красоты". Девушка пользуется особой популярностью в Сети из-за своей необычной внешности: ее зеленые азиатские глаза и пухлые губы сводят с ума и мужчин, и женщин.

При этом многие не верят, что у Валентины светлые глаза от природы. Однако девушка объясняет, что такая внешность стала результатом смешения кровей. Так, ее отец — англичанин с голубыми глазами, а мама — китаянка.

Сейчас 20-летняя красавица Валентина занимается модельным бизнесом, продвигается в соцсетях и купается во внимании поклонников.