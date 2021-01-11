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56-летнюю женщину высмеяли за внешний вид подростка 

Мира Маркина 55 минут назад
56-летнюю женщину высмеяли за внешний вид подростка
Фото: @grayhairandtattoos
56-летнюю женщину высмеяли пользователи Сети за то, что она отличается от своих сверстниц.
Лонни Пайк под ником @greyhairandtattoos набрала популярность в социальной сети TikTok, публикуя контент о моде, татуировках и современном образе жизни.
В данный момент на Пайк подписано более 400 тысяч человек. Под постами женщины — миллионы "лайков", фанаты регулярно оставляют позитивные комментарии.
Однако не так давно блогер столкнулась с резкой критикой. Для очередного видео она облачилась в футболку мятного цвета, джинсы Levi's и ботинки Dr Martens. Некоторых подписчиков возмутил такой образ Пайк, они заявили, что женщина слишком стара для подобной одежды.
Но Лонни философски восприняла негатив в свой адрес:

«Носи то, что хочется. Выражай себя, даже если люди считают, что ты похожа на подростка. Какая разница? Я считаю это комплиментом»,

— ответила Пайк, пошутив, что она уже слишком стара для того, чтобы серьезно относиться к чужому мнению.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что внешность Пугачевой на новогоднем фото напугала фанатов.
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