56-летнюю женщину высмеяли за внешний вид подростка 

56-летнюю женщину высмеяли пользователи Сети за то, что она отличается от своих сверстниц.

Лонни Пайк под ником @greyhairandtattoos набрала популярность в социальной сети TikTok, публикуя контент о моде, татуировках и современном образе жизни.

В данный момент на Пайк подписано более 400 тысяч человек. Под постами женщины — миллионы "лайков", фанаты регулярно оставляют позитивные комментарии.

Однако не так давно блогер столкнулась с резкой критикой. Для очередного видео она облачилась в футболку мятного цвета, джинсы Levi's и ботинки Dr Martens. Некоторых подписчиков возмутил такой образ Пайк, они заявили, что женщина слишком стара для подобной одежды.

Но Лонни философски восприняла негатив в свой адрес:

«Носи то, что хочется. Выражай себя, даже если люди считают, что ты похожа на подростка. Какая разница? Я считаю это комплиментом»,

— ответила Пайк, пошутив, что она уже слишком стара для того, чтобы серьезно относиться к чужому мнению.