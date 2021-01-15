Россиянка Октябрина Максимова вошла в список ста самых красивых лиц по версии TC Candler и независимых экспертов. Девушка заняла 20 место и ее лицо оказалось красивее, чем у известных моделей и зарубежных звезд. "Рамблер" рассказывает, что о ней известно.

Девушка уже попадала в список самых красивых лиц. В 2017 году она заняла 16 место, а в 2018 стала восьмой.

О самой Октябрине известно не очень много. Она родилась в Нижнем Новгороде, окончила школу в 2016 году, а потом переехала в Санкт-Петербург, где поступила в СПбУТУиЭ. Она работает моделью, и в 2020 году стала Miss Maxim. Ее признали самой привлекательной девушкой, и она появилась на обложке мужского журнала.