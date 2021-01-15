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Россиянка вошла в список самых красивых девушек мира 

Елизавета Назарова 14 часов назад
Россиянка Октябрина Максимова вошла в список ста самых красивых лиц по версии TC Candler и независимых экспертов. Девушка заняла 20 место и ее лицо оказалось красивее, чем у известных моделей и зарубежных звезд. "Рамблер" рассказывает, что о ней известно.
Октябрина — не единственная россиянка в этом списке, но она поднялась выше остальных девушек. После нее в списке идут известные модели и звезды: Соня Бен Аммар, Сара Сампайо, Ариана Гранде, Ана де Армас, Марго Робби, Лили Коллинз и другие.
Девушка уже попадала в список самых красивых лиц. В 2017 году она заняла 16 место, а в 2018 стала восьмой.
О самой Октябрине известно не очень много. Она родилась в Нижнем Новгороде, окончила школу в 2016 году, а потом переехала в Санкт-Петербург, где поступила в СПбУТУиЭ. Она работает моделью, и в 2020 году стала Miss Maxim. Ее признали самой привлекательной девушкой, и она появилась на обложке мужского журнала.
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Женский форум 37
Красота , Фото , Ана де Армас , Марго Робби , Сара Сампайо
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