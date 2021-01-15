Вещи, из‑за которых вы выглядите на 10 лет старше 

Каждая женщина боится первых признаков уходящей молодости. Однако зачастую не морщины и цифры в паспорте мешают ей почувствовать себя лучше, а собственные ошибки в макияже и стиле.

Попробуем разобраться, в чем кроется тайна лишних 10 лет в образе, а самое главное — как от них избавиться. Если вдруг заметили хоть один из признаков у себя, непременно исправьте ситуацию. Вот увидите, ваше обновленное отражение в зеркале будет выглядеть на 10-20 лет моложе.

Обилие декоративной косметики

Обилие косметики сразу делает лицо «тяжелее», «старше». А когда в образе сочетаются сразу и смоки айс, и красные губы, и яркий контуринг, все это выглядит вычурно, неестественно и добавляет вам не 10, а скорее 15 лет. Плотные слои косметики еще и смотрятся неряшливо, поэтому старайтесь делать акцент на чем-то одном: либо глаза, либо губы.

Одежда бордового цвета

Темные цвета в принципе старят, но бордовый — однозначный лидер в этом деле. Отказываться от такого оттенка вовсе не придется, просто размещайте его подальше от лица. Например, выбирайте юбки или брюки в бордовой палитре, а в качестве топа используйте только светлые вещи — они освежают образ.

Однотонный деловой костюм

Деловые костюмы в одном тоне делают человека визуально старше. Если вы спешите на бизнес-сделку и хотите казаться опытным дельцом, то никто не запрещает вам появиться именно в таком варианте костюма. Но в обычной жизни отдавайте предпочтение расслабленным силуэтам в стиле casual: укороченные рукава, брюки и пиджак разного цвета, оверсайз-крой.

Воротник-хомут

Спору нет, с таким воротником и уютно, и тепло. Только вот он точно добавит вам пару-тройку лет сверху. Все из-за того, что нарушаются основные пропорции — верх выглядит слишком громоздким. Вместо таких моделей уместнее будет вырез лодочкой или стойка.

Украшения с массивными камнями

Если при царском дворе массивные украшения с камнями считались пиком моды, то теперь от них лучше отказаться. Современные женщины выглядят старше из-за громоздких колец, ожерелий и сережек.

Прорисованный карандашом четкий контур губ Четкий контур в принципе ассоциируется с ушедшими 90-ми. Он визуально уменьшает губы и подчеркивает морщинки, трещинки и другие несовершенства кожи. Парадокс: совсем без карандаша тоже нельзя — сделайте ровный контур, растушуйте его и затем нанесите помаду или блеск.

Татуированные брови-ниточки

Тонкие брови были популярны пару десятков лет назад, а вот сейчас выглядят вульгарно. С ними лицо кажется пустым и как минимум на пару лет старше. Теперь бровям-ниточкам (и тем более татуажу) на смену пришли естественные густые брови.

Перламутровая помада

С годами морщин становится больше, уголки губ опускаются и теряют пухлость. Все это как раз и подчеркивает перламутровая помада. Еще такие текстуры выглядят дешево — вместо них выбирайте матовые помады, которые отлично дополнят любой образ.

Темная помада

Из-за помады темных оттенков создается слишком заметный контраст. Губы становятся тоньше — и сами по себе, с возрастом, и к тому же из-за неправильно подобранной помады. Другая частая проблема — расплывшийся контур.

Шляпа из фетра

Такие головные уборы иногда выглядят старомодно, когда шляпа еще и темная, то она непременно добавляет возраста. Если испытываете страсть к таким моделям, выбирайте либо пастельные оттенки, либо наоборот — яркие.

А что еще может добавить женщине лишний десяток лет?