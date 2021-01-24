7 способов выглядеть моложе на 10 лет 

Желание сохранить молодость преследует каждого человека. Все мы хотим подольше оставаться здоровыми и "свежими". Конечно, с каждым годом появляются новые способы сохранить молодость. Это делают и с помощью хирургов, и "руками" косметологов.

Однако, как оказалось, есть и другие способы выглядеть на 10 лет моложе. Смотрите видео, чтобы узнать о правилах, которые помогут вам побороть прибавляющиеся годы, выглядеть лучше и чувствовать себя прекраснее.