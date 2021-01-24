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7 способов выглядеть моложе на 10 лет 

Диана Товсепова 4 часа назад
Желание сохранить молодость преследует каждого человека. Все мы хотим подольше оставаться здоровыми и "свежими". Конечно, с каждым годом появляются новые способы сохранить молодость. Это делают и с помощью хирургов, и "руками" косметологов.
Однако, как оказалось, есть и другие способы выглядеть на 10 лет моложе. Смотрите видео, чтобы узнать о правилах, которые помогут вам побороть прибавляющиеся годы, выглядеть лучше и чувствовать себя прекраснее.
Ранее "Рамблер" сообщал о секрете молодости 62-летней модели
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