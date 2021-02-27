Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью 

Ирина Пантаева — одна из самых популярных и успешных топ-моделей 90-х. Кроме того, девушка смогла параллельно построить и актерскую карьеру. Американские журналисты называли ее «российским феноменом».

История успеха Ирины очень отличается от того, что мы привыкли слышать. В ее "сказке" не было агента, который, встретив Пантаеву на улице, был обескуражен ее красотой и тут же предложи контракт. Девушка всего добилась сама, шла напролом к своей целе.

Чтобы узнать, как уборщице-бурятке удалось за один день заключить крупный контракт, смотрите видео.