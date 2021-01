Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch 

Пик популярность немецкой певицы C. C. Catch (Каролина Катарина Мюллер ) пришелся на 1980-1990-е годы. Продюсером молодой исполнительницы стал Дитер Болен, который и придумал псевдоним, под которым ее узнал весь мир. Популярность C. C. Catch была просто невероятной, но в середине 90-х певица на 8 лет пропала со сцены. Смотрите видео и узнаете о том, почему знаменитая исполнительница вдруг сделала перерыв в карьере, что происходило в ее жизни тогда и что происходит сейчас.