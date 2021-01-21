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Как живет сегодня знаменитая певица C. C. Catch 

Александра Нечаева 1 час назад
Пик популярность немецкой певицы C. C. Catch (Каролина Катарина Мюллер) пришелся на 1980-1990-е годы. Продюсером молодой исполнительницы стал Дитер Болен, который и придумал псевдоним, под которым ее узнал весь мир. Популярность C. C. Catch была просто невероятной, но в середине 90-х певица на 8 лет пропала со сцены. Смотрите видео и узнаете о том, почему знаменитая исполнительница вдруг сделала перерыв в карьере, что происходило в ее жизни тогда и что происходит сейчас.
Ранее "Рамблер" рассказывал о звездах, которых не узнать после экстремального похудения.
Звёзды , Видео , Катарина Мюллер
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