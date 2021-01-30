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Как удачная пластика меняет женщинам жизнь 

Диана Товсепова 5 часов назад
Пластические операции уже давно никого не удивляют, однако повальное увлечение современных девушек пластикой уже начинает пугать. Так, девушки в погоне за красотой становятся слишком похожими друг на друга: одинаковые кукольные носы, острые скулы и пухлые губы стали универсальным стандартом красоты.
Особенно пугают неудачные работы хирургов, после которых девушки годами восстанавливают "провалившиеся" носы и разные ноздри и даже удаляют "потекшие" импланты.
Однако все же есть такие примеры работ пластических хирургов, после которых жизнь женщины кардинально меняется в лучшую сторону. Хоть внешне она и становится совсем другой, но в пластиковую куклу, похожую на весь мир, не превращается. Все эти женщины рассказывают, что не на секунду не пожалели об операции, после которой их жизнь стала спокойней и легче. Самые удачные работы в подборке "Рамблера".
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