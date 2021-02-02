Привычки, из-за которых портятся волосы 

Выпадение волос — очень распространенная проблема, и важно ее вовремя диагностировать, чтобы начать лечение как можно раньше. В большинстве случаев волосы выпадают из-за недостатка определенных витаминов и микроэлементов в рационе, поэтому если вы заподозрили у себя выпадение волос, вам необходимо сдать анализы.

При этом, ежедневно мы совершаем разные действия, которые могут навредить волосам. К этому относятся вредные привычки. Они влияют на наши сосуды и усвоение витаминов. Существует еще целый ряд вещей, которые вредят нашим волосам. Смотрите видео и узнаете, что нужно делать для здоровья волос.