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Привычки, из-за которых портятся волосы 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Выпадение волос — очень распространенная проблема, и важно ее вовремя диагностировать, чтобы начать лечение как можно раньше. В большинстве случаев волосы выпадают из-за недостатка определенных витаминов и микроэлементов в рационе, поэтому если вы заподозрили у себя выпадение волос, вам необходимо сдать анализы.
При этом, ежедневно мы совершаем разные действия, которые могут навредить волосам. К этому относятся вредные привычки. Они влияют на наши сосуды и усвоение витаминов. Существует еще целый ряд вещей, которые вредят нашим волосам. Смотрите видео и узнаете, что нужно делать для здоровья волос.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диетологи назвали самые полезные каши на завтрак.
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