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Диетологи перечислили самые полезные каши на завтрак 

Катерина Саломе 13 часов назад
Диетологи перечислили самые полезные каши на завтрак
Фото: depositphotos.com
Врачи-диетологи составили список полезных каш, которые подойдут для завтрака. Их рекомендации опубликованы на сайте Cursorinfo.
Одной из самых полезных специалисты считают гречневую кашу. Она богата клетчаткой, витаминами Е, РР, В1, В2, а также фолиевыми и органическими кислотами.
По мнению экспертов, отличным вариантом также является рисовая каша. В ней содержится много витаминов группы В и PP, тиамин, каротин, железо, цинк, йод и другие микроэлементы, необходимые для нормальной работы организма. Кроме того, она не вызывает аллергии.
Конечно, в список вошла и овсяная каша, которая очищает организм и нормализует кислотность желудка. По словам врачей, это блюдо богато клетчаткой, белками, витаминами С, А, РР, Е и группы В, магнием, фосфором, фтором, кальцием, калием и никелем, полезными для организма.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что диетолог рассказал, чем опасен сыр.
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