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«Новая реальность пугает»: что думают женщины в России про мужской маникюр 

Анна Арсеньева 7 часов назад
В XX веке маникюр на руках был фишкой рок-звезд. Без этого не обходились образы Дэвида Боуи и Фредди Меркьюри. Потом к ним присоединились рэперы и голливудские актеры, а теперь рисунки на ногтях стали глобальным трендом среди мужчин, в том числе из России. Просто однотонный лак, черные надписи, геометрические узоры или вырви глаз графика, разная на каждом пальце, — вариантов много. А что думают о модном тренде женщины? "Рамблер" собрал их мнения.
Большинство людей в нашей стране к трендам привыкают долго. Многих мысль о том, что мужчины могут красить ногти, ужасает, а для кого-то это уже обыденность. Чаще в России на маникюр с дизайном ногтей записываются люди творческих профессий: актеры, художники и музыканты.
Девушки в оценках пришедшего тренда разделились, как обычно, на два лагеря: одни не понимают новые нормы, другие ими восхищаются. Вот, что они говорят:

"Маник то хорош…но эта новая реальность пугает",

"А потом удивляемся, откуда столько женщиноподобных мужчин",

"Люблю чистые, аккуратные руки, маникюр да, но покрытие на руках мужчины как-то непривычно смотрится",

"Скоро детей не от кого рожать будет. Мужчины плавно превращаются в женщин",

"Мужчина должен быть мужчиной. Чистые, подстриженные ногти — это максимум в моем понимании. Такими темпами нас будет некому защищать, а то вдруг маникюр испортят…тьфу".

Противников мужского нейл-арта, отказывающихся принимать новый тренд, оказалось больше, но прогрессивные женщины нашли против них аргументы:

"Не знаю, что такого, что мужчины делают маникюр. Я даже не понимаю, почему это дело прилепили исключительно к женскому полу. Типа блин, почему девушкам можно декорировать ногти, а парням нет? Как-то тупо".

"Главное, чтобы человек был хороший, и неважно, мужчина это или женщина, с маникюром или без. Раньше мужчины носили парики и лосины, и что они переставали от этого быть настоящими мужчинами?".

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Женский форум 59
Красота , Фото , Дэвид Боуи
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