Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х 

Современных моделей часто сравнивают со звездами подиумов 90-х. Красота того времени сильно отличалась от того, что есть сейчас. Многие говорят, что раньше девушки выглядели естественнее из-за того, что не были распространены пластические операции.

Сейчас культовые модели еще появляются на страницах глянца и на показах знаменитых дизайнеров. Несмотря на то, что с момента пика их карьеры прошло уже много лет, они все еще будоражат сердца поклонников. Смотрите видео и узнайте, как сейчас выглядят модели, которые покоряли всех своей внешностью в 90-е годы.