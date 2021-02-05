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Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Современных моделей часто сравнивают со звездами подиумов 90-х. Красота того времени сильно отличалась от того, что есть сейчас. Многие говорят, что раньше девушки выглядели естественнее из-за того, что не были распространены пластические операции.
Сейчас культовые модели еще появляются на страницах глянца и на показах знаменитых дизайнеров. Несмотря на то, что с момента пика их карьеры прошло уже много лет, они все еще будоражат сердца поклонников. Смотрите видео и узнайте, как сейчас выглядят модели, которые покоряли всех своей внешностью в 90-е годы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая жена Мэнсона прокомментировала обвинения певца.
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