Бывшая жена Мэнсона прокомментировала обвинения певца 

Бывшая супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз прокомментировала ситуацию, связанную обвинениями певца в жестокости. Об этом звезда написала в своем Instagram.
Недавно актриса сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще несколько женщин обвинили Мэнсона в насилии.
Однако по словам Диты фон Тиз, за семь лет их отношений она не сталкивалась с подобным поведением мужа.
«Если бы столкнулась, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года», — указала она.
Актриса также призналась, что причиной их развода стали наркомания и супружеские измены Мэнсона.
Брак Мэрилина Мэнсона и Диты фон Тиз продержался меньше года, пара рассталась в 2006 году.
Ранее "Рамблер" сообщал, как отреагировал сам певец на подобные обвинения.