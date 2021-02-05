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Бывшая жена Мэнсона прокомментировала обвинения певца 

Даня Виттиг 4 часа назад
Бывшая жена Мэнсона прокомментировала обвинения певца
Фото: @ditavonteese
Бывшая супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз прокомментировала ситуацию, связанную обвинениями певца в жестокости. Об этом звезда написала в своем Instagram.
Недавно актриса сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще несколько женщин обвинили Мэнсона в насилии.
Однако по словам Диты фон Тиз, за семь лет их отношений она не сталкивалась с подобным поведением мужа.

«Если бы столкнулась, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года», — указала она.

Актриса также призналась, что причиной их развода стали наркомания и супружеские измены Мэнсона.
Брак Мэрилина Мэнсона и Диты фон Тиз продержался меньше года, пара рассталась в 2006 году.
Ранее "Рамблер" сообщал, как отреагировал сам певец на подобные обвинения.
Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Звёзды , Мэрилин Мэнсон , Эван Вуд , Дита фон Тиз
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