Бывшая жена Мэнсона прокомментировала обвинения певца 

Все новости на карте

Недавно актриса сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд заявила, что стала жертвой насилия со стороны Мэрилина Мэнсона. После этого еще несколько женщин обвинили Мэнсона в насилии.

Однако по словам Диты фон Тиз, за семь лет их отношений она не сталкивалась с подобным поведением мужа.

«Если бы столкнулась, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года», — указала она.

Актриса также призналась, что причиной их развода стали наркомания и супружеские измены Мэнсона.

Брак Мэрилина Мэнсона и Диты фон Тиз продержался меньше года, пара рассталась в 2006 году.