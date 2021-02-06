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Ученые назвали ноги самой привлекательной частью мужского тела для женщин 

Полина Алферова 10 часов назад
Ученые назвали ноги самой привлекательной частью мужского тела для женщин
Фото: Pixabay
Парадоксальный факт установили американские ученые в ходе исследования. Хотя поэты веками воспевали красоту женских ног, оказалось, что длинные ноги мужчин также дают им преимущество в глазах женщин. Об этом сообщает «Медикфорум».
Ученые создали портрет идеального мужчины на основе измерений пропорций самых красивых солдат американской армии — в количестве девяти тысяч человек. В ходе эксперимента они меняли различные части тела. Выяснилось, что в большинстве своем женщины предпочли мужчин с более длинными ногами, размером в половину от всего тела, но не больше. Чересчур длинноногие «кузнечики» никому не понравились.
Такой выбор ученые объяснили подсознательной заботой о потенциальном потомстве, так как мужчины с длинными ногами реже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом второго типа, повышенным давлением.
Ранее «Рамблер» писал о том, что отец Бузовой призвал Даву к ней вернуться.
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