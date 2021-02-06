Ученые назвали ноги самой привлекательной частью мужского тела для женщин 

Парадоксальный факт установили американские ученые в ходе исследования. Хотя поэты веками воспевали красоту женских ног, оказалось, что длинные ноги мужчин также дают им преимущество в глазах женщин. Об этом сообщает «Медикфорум»

Ученые создали портрет идеального мужчины на основе измерений пропорций самых красивых солдат американской армии — в количестве девяти тысяч человек. В ходе эксперимента они меняли различные части тела. Выяснилось, что в большинстве своем женщины предпочли мужчин с более длинными ногами, размером в половину от всего тела, но не больше. Чересчур длинноногие «кузнечики» никому не понравились.