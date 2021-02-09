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Самая красивая девушка-полицейский в Бразилии рассказала о трех годах службы 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Бразильянка Габриэла Куэйроз (Gabriela Queiroz) из штата Пернамбуку c 2018 года работает в полиции. В своем Instagram-аккаунте она рассказала об отношении к профессии и о том, как прошли три года службы. Подробнее — в материале "Рамблера".
Девушка прошла обучение в полицейской академии, после чего она работала в отделе по расследованию убийств. Сейчас Габриэлу назначили главой участка гражданской полиции на улице Руа-да-Аврора.

"Три года назад я дала присягу в качестве офицера полиции в Пернамбуку. Достижение, которое не могло быть без жертв […] Офицер полиции должен иметь в виду, что благодаря его работе голос может быть отдан тем, кого жестокой реальностью заставили смиренно молчать".

Бразильянка призналась, что любит то, чем занимается:

"Работа в полиции — моя жизнь. Я не вижу себя в другой сфере".

В своих социальных сетях девушка призывает бороться со стереотипами, не обращать внимание на внешность и гендерную принадлежность, и мотивирует подписчиков двигаться к мечте.
При этом пользователи считают, что главное оружие бразильянки — не пистолет, а ее яркая внешность, которая сражает преступников наповал. В Сети пишут, что Габриэла похожа на героиню боевиков — Лару Крофт или Сару Коннор из "Терминатора".

"Будь я преступником, сам бы сдался", "Выглядит так, как будто сейчас сбежит с Торетто", "Вот поэтому в Бразилии высокая преступность", — написали пользователи сайта Пикабу.

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