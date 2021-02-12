Десять самых необычных профессиональных моделей 

Нам постоянно навязывают, как мы должны выглядеть, а как не должны — что красиво, а что нет. Шикарные топ-модели, девушки с идеальными формами и кукольными лицами, а также накаченные, брутальные мужчины с обложек журналов, подиумов и реклам заставляют остальных людей комплексовать.

Смотрите видео, чтобы взглянуть на красоту под другим углом. Мужчины и женщины из ролика — профессиональные модели, доказывающие, что рамок не существует и, главное, принимать себя такими, какие вы есть.