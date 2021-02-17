Модель уволили с работы из-за слишком красивой внешности 

Бывшую модель Клаудию Арделин уволили с работы в больнице из-за того, что она слишком красива. "Рамблер" рассказывает, что произошло.

27-летнюю девушку пригласили на неоплачиваемую работу в правление Клинической больницы пневмофтизиологии в Румынии. Арделин имеет образование в области права и европейской этики. О своем назначении девушка с восторгом написала в своих социальных сетях 8 февраля.

Однако как сообщают иностранные СМИ, она подверглась критике в Сети. По мнению хейтеров, Арделин получила работу только из-за своей внешности. Сообщается, что ее уволили из-за того, что она оказалась слишком красивой.

Глава слета города Клуж-Напока, где расположена больница, Алин Тисе заявила, что Клаудия действительно обладала высокой квалификацией, но Тисе все равно потребовала увольнения девушки. В конце она извинилась за инцидент.