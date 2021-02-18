Самые обсуждаемые пластические операции в мире 

В 21 веке пластические операции перестали быть чем-то редким и необычным. При этом есть такие операции, о которых говорил весь мир. Конечно, когда звезда меняет внешность, это замечают многие.

Конечно, пластика сильно "подняла" карьеру некоторых из них, а кому-то повезло меньше, и вмешательство хирургов только безвозвратно испортило их внешность.