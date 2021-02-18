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Самые обсуждаемые пластические операции в мире 

Диана Товсепова 3 часа назад
В 21 веке пластические операции перестали быть чем-то редким и необычным. При этом есть такие операции, о которых говорил весь мир. Конечно, когда звезда меняет внешность, это замечают многие.
Конечно, пластика сильно "подняла" карьеру некоторых из них, а кому-то повезло меньше, и вмешательство хирургов только безвозвратно испортило их внешность.
Смотрите видео, чтобы узнать о самых обсуждаемых операциях в мире и понаблюдать, как меняли внешность Донателла Версаче, Микки Рурк, Анджелина Джоли и Меган Фокс.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самых необычных моделях, добившихся мирового успеха.
Красота , Видео , Анджелина Джоли , Донателла Версаче , Меган Фокс , Микки Рурк
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