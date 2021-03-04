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Как быстро убрать синяки 

Анна Арсеньева 6 часов назад
Дойти до работы в гололед и не упасть — задача не из простых. Синяки, полученные от ушибов, не только болят, но и портят внешний вид нашей кожи. Однако их можно избежать, если правильно и быстро оказать себе первую помощь.
Врач-терапевт, кардиолог ЦКБ Управления делами президента РФ Дарья Волкова рассказала, что необходимо сделать сразу после падения, чтобы потом не осталось синяков. Действительно ли помогают ли мази от ушибов и холодный компресс? Смотрите видео, чтобы узнать ответы на эти и другие вопросы.
Ранее "Рамблер" рассказывал про самые распространенные ошибки, которые мечтают похудеть.
Красота , Видео , Дарья Волкова
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