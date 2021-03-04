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Испанский вариант Мамаева: как выглядит новая пассия футболиста 

News.ru 5 часов назад
Во вторник, 2 марта, супруга футболиста клуба «Ростов» Павла Мамаева Алана опубликовала в своём Instagram-аккаунте пост о том, что уличила его в неверности, и показала фото соперницы. По словам бывшей модели, её муж изменил ей во время сборов в Испании.
Алана обнародовала фотографию испанского удостоверения личности предполагаемой разлучницы — 29-летней Ирен Гарсии Морено.
Судя по изображениям жительницы Пиренейского полуострова, она любит украшения, путешествия, горные лыжи и открытые купальники.
Самые яркие фотографии Ирен Гарсии Морено — в фотогалерее NEWS.ru.
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Красота , Фото , Павел Мамаев
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