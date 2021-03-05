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Ученые назвали ретинол эффективным компонентом крема для лица 

Мария Грибова 5 часов назад
Ученые назвали ретинол эффективным компонентом крема для лица
Фото: depositphotos.com
Ученые из Института дерматологии в Барселоне назвали компонент, который необходим для средств для лица, чтобы улучшить состояние кожи. Об этом сообщает 20 minutos.
Специалисты заявили, что ретинол помогает бороться с пигментными пятнами, рубцами после прыщей, а также улучшает текстуру и внешний вид кожи. Ретинол — это активная форма витамина А, растворимого в жирах или маслах. Он также стимулирует выработку коллагена, который замедляет процессы старения кожи.
А ученые из Европейской академии дерматологии и венерологии заверяют, что он помогает лечить целлюлит, способствуя повышению упругости и увеличению толщины дермы.
Однако специалисты предупредили, что у некоторых при взаимодействии с этим компонентом может наблюдаться покраснение или раздражение кожи. А лечение ретиноевой кислотой (Retin-A) в более высоких концентрациях допускается только после консультации со специалистом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что диетолог перечислила опасные продукты для женского здоровья.
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