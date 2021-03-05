Ученые назвали ретинол эффективным компонентом крема для лица 

Ученые из Института дерматологии в Барселоне назвали компонент, который необходим для средств для лица, чтобы улучшить состояние кожи. Об этом сообщает 20 minutos.

Специалисты заявили, что ретинол помогает бороться с пигментными пятнами, рубцами после прыщей, а также улучшает текстуру и внешний вид кожи. Ретинол — это активная форма витамина А, растворимого в жирах или маслах. Он также стимулирует выработку коллагена, который замедляет процессы старения кожи.

А ученые из Европейской академии дерматологии и венерологии заверяют, что он помогает лечить целлюлит, способствуя повышению упругости и увеличению толщины дермы.

Однако специалисты предупредили, что у некоторых при взаимодействии с этим компонентом может наблюдаться покраснение или раздражение кожи. А лечение ретиноевой кислотой (Retin-A) в более высоких концентрациях допускается только после консультации со специалистом.