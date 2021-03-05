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Диетолог перечислила опасные продукты для женского здоровья 

Даня Виттиг 47 минут назад
Диетолог перечислила опасные продукты для женского здоровья
Фото: depositphotos.com
Российский врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова перечислила опасные продукты для женского здоровья и красоты. Об этом сообщает «Ридус».
По мнению специалиста, женщинам особенно важно следить за калорийностью рациона, так как лишний вес может привести к гинекологическим заболеваниям, развитию онкологических болезней и бесплодию. Для этого необходимо избегать продуктов, в которых много насыщенных жиров.
Это жирные сорта мяса, жирные колбасные изделия, мясные полуфабрикаты с повышенным содержанием жира. Они не должны быть в рационе ежедневно.
Также важно подсчитывать число простых углеводов в рационе: оно не должно превышать 40-50 граммов в день. Дело в том, что избыток простых сахаров может негативно влиять на синтез коллагена, что сказывается на здоровье кожи. Особенно много сахара содержится в сладостях, а также в йогуртах с фруктовыми наполнителями.
Круглова призвала женщин придерживаться принципов здорового питания. Врач рекомендовала включить в рацион больше растительных масел и орехов, так как эти продукты богаты витамином E, необходимым для обновления клеток кожи.
По ее мнению, важно есть богатые пищевыми волокнами продукты: овощи, фрукты, зелень и цельнозерновой хлеб. И употреблять жирные сорта рыбы и морепродукты, богатые жирными кислотами омега-3. Они способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
А для поддержания красоты стоит есть больше молочных продуктов, которые богаты кальцием и витаминами A и D.
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, которые опасно хранить вместе.
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