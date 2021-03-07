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Правда ли, что волосы становятся толще от бритья 

Катерина Саломе 4 часа назад
Многие из нас еще в детстве неоднократно слышали о том, что после бриться волосы становятся толще и гуще. При этом в ходе научных исследований было обнаружено, что у брюнеток волосы отрастают быстрее, чем у блондинок и русых. На 30% у всех людей ускоряется рост в летний период. Среди мужчин быстрее всех растет борода у ближневосточных народов, медленнее — у азиатов.
Смотрите видео, чтобы узнать влияет на густоту и толщину волос регулярное бритье.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему «болят» волосы на голове.
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