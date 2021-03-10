Рин Камбе в свои 35 лет выглядит, как юная девушка. Более того, внимание привлекают и ее длинные волосы. Рин не стригла их с двадцатилетнего возраста и в будущем не планирует. Хотя, по ее собственным заверениям, у Камбе были разные периоды в жизни — как-то она носила короткую светлую стрижку с розовыми кончиками прядей. Сейчас же девушка выглядит, как персонаж типичного азиатского ужастика, но только лишь потому, что средоточием зла там выступают миловидные длинноволосые девушки. На самом деле Рин — добрая и открытая жительница Токио. Она активно ведет свой Instagam, на который подписано уже более 32 тысяч человек. За длинные волосы ее прозвали Рапунцель. В распущенном виде они достигают пола, ведь их длина составляет 190 сантиметров!

Как говорит сама Рин, она бросила стричься в тот момент, когда стала исповедовать буддизм. А чтобы сохранить качество волос, следит за питанием вдвое тщательней, ведь нехватка полезных веществ в организме отражается на внешнем виде прически в первую очередь.

В галерее "Рамблера" — некоторые из фотографий Рапунцель из Японии.