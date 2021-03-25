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Как выглядит российская Рапунцель, не стригшая волосы 17 лет

WMJ.ru
29 минут назад
34-летняя Дарья Губанова из Барнаула отращивала волосы 17 лет.
34-летняя Дарья Губанова из Барнаула отращивала волосы 17 лет.
1/10 34-летняя Дарья Губанова из Барнаула отращивала волосы 17 лет.
Фото: https://www.wmj.ru/
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Теперь златокудрая русская красавица, отрастившая 172-сантиметровые локоны, попала в западные СМИ — о ней написало издание Daily Mail.
2/10 Теперь златокудрая русская красавица, отрастившая 172-сантиметровые локоны, попала в западные СМИ — о ней написало издание Daily Mail.
Фото: https://www.wmj.ru/
За Instagram Дарьи следят 184 тысяч фолловеров, восхищающихся ее невероятными волосами.
3/10 За Instagram Дарьи следят 184 тысяч фолловеров, восхищающихся ее невероятными волосами.
Фото: https://www.wmj.ru/
Дочь женщины, 11-летняя Эвелина, регулярно появляется на фотографиях вместе с мамой — она хочет отрастить такие же длинные волосы.
4/10 Дочь женщины, 11-летняя Эвелина, регулярно появляется на фотографиях вместе с мамой — она хочет отрастить такие же длинные волосы.
Фото: https://www.wmj.ru/
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Дарья, сейчас работающая в службе охраны аэропорта, вспоминает, что перестала стричься в возрасте 14 лет — на спор со школьной подружкой.
5/10 Дарья, сейчас работающая в службе охраны аэропорта, вспоминает, что перестала стричься в возрасте 14 лет — на спор со школьной подружкой.
Фото: https://www.wmj.ru/
"Однажды подруга сказала, что я не смогу отрастить волосы длиннее, чем у нее, так что я приняла вызов и отрастила".
6/10 "Однажды подруга сказала, что я не смогу отрастить волосы длиннее, чем у нее, так что я приняла вызов и отрастила".
Фото: https://www.wmj.ru/
Чтобы волосы оставались здоровыми и сильными, Дарья придерживается строгого режима ухода.
7/10 Чтобы волосы оставались здоровыми и сильными, Дарья придерживается строгого режима ухода.
Фото: https://www.wmj.ru/
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Она моет голову два раза в неделю и делает маски с витаминами и маслами для кожи головы.
8/10  Она моет голову два раза в неделю и делает маски с витаминами и маслами для кожи головы.
Фото: https://www.wmj.ru/
Каждый день она наносит на волосы ухаживающий крем, который не надо смывать, и принимает витамины.
9/10 Каждый день она наносит на волосы ухаживающий крем, который не надо смывать, и принимает витамины.
Фото: https://www.wmj.ru/
Раз в год она состригает секущиеся концы. По утрам Дарья расчесывается и укладывает волосы в прическу. На улице она никогда не распускает их, кроме как для фотосессий — иначе они могут зацепиться за что-то и испортиться.
10/10 Раз в год она состригает секущиеся концы. По утрам Дарья расчесывается и укладывает волосы в прическу. На улице она никогда не распускает их, кроме как для фотосессий — иначе они могут зацепиться за что-то и испортиться.
Фото: https://www.wmj.ru/
Теперь златокудрая русская красавица, отрастившая 172-сантиметровые локоны, попала в западные СМИ — о ней написало издание Daily Mail.
За Instagram Дарьи следят 184 тысяч фолловеров, восхищающихся ее невероятными волосами. Дочь женщины, 11-летняя Эвелина, регулярно появляется на фотографиях вместе с мамой — она хочет отрастить такие же длинные волосы. Дарья, сейчас работающая в службе охраны аэропорта, вспоминает, что перестала стричься в возрасте 14 лет — на спор со школьной подружкой.
"Однажды подруга сказала, что я не смогу отрастить волосы длиннее, чем у нее, так что я приняла вызов и отрастила"
Чтобы волосы оставались здоровыми и сильными, Дарья придерживается строгого режима ухода. Она моет голову два раза в неделю и делает маски с витаминами и маслами для кожи головы. Каждый день она наносит на волосы ухаживающий крем, который не надо смывать, и принимает витамины. Раз в год она состригает секущиеся концы. По утрам Дарья расчесывается и укладывает волосы в прическу. На улице она никогда не распускает их, кроме как для фотосессий — иначе они могут зацепиться за что-то и испортиться.
"Волосы часто застревают в дверных ручках, в пуговицах на одежде, и приходится долго их распутывать. Иногда локоны выбиваются из прически и волочатся по земле"
Красота,Фото,
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