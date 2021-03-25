Как выглядит российская Рапунцель, не стригшая волосы 17 лет

Раз в год она состригает секущиеся концы. По утрам Дарья расчесывается и укладывает волосы в прическу. На улице она никогда не распускает их, кроме как для фотосессий — иначе они могут зацепиться за что-то и испортиться.

"Однажды подруга сказала, что я не смогу отрастить волосы длиннее, чем у нее, так что я приняла вызов и отрастила".

За Instagram Дарьи следят 184 тысяч фолловеров, восхищающихся ее невероятными волосами. Дочь женщины, 11-летняя Эвелина, регулярно появляется на фотографиях вместе с мамой — она хочет отрастить такие же длинные волосы. Дарья, сейчас работающая в службе охраны аэропорта, вспоминает, что перестала стричься в возрасте 14 лет — на спор со школьной подружкой.

Чтобы волосы оставались здоровыми и сильными, Дарья придерживается строгого режима ухода. Она моет голову два раза в неделю и делает маски с витаминами и маслами для кожи головы. Каждый день она наносит на волосы ухаживающий крем, который не надо смывать, и принимает витамины. Раз в год она состригает секущиеся концы. По утрам Дарья расчесывается и укладывает волосы в прическу. На улице она никогда не распускает их, кроме как для фотосессий — иначе они могут зацепиться за что-то и испортиться.