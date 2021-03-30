Рентген и весы: как выбирали «Мисс правильную осанку» в 50‑е годы

Какие только конкурсы красоты не проводились в США в прошлом веке! Каждый небольшой бренд, производи он хоть колбасу, хоть матрасы, считал нужным собрать местных красавиц, чтобы те посостязались и выяснили, кто же красивее. Ведь хорошенькие девушки — это прекрасный маркетинговый инструмент.

1/8 Какие только конкурсы красоты не проводились в США в прошлом веке! Каждый небольшой бренд, производи он хоть колбасу, хоть матрасы, считал нужным собрать местных красавиц, чтобы те посостязались и выяснили, кто же красивее. Фото: LIFE Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Все началось со всеамериканского Съезда костоправов в 1956 году. Тогда специалисты со всей страны собрались в Чикаго, где и прошел первый конкурс «Мисс правильная осанка». Фото: LIFE 3/8 В те времена костоправы были в американской сфере здравоохранения экзотическими новичками: подобная специализация только начала появляться в США, в 50‑е они даже работали без лицензий. Фото: LIFE 4/8 В первом конкурсе победительницей стала 18-летняя Лойс Конвей. Второе место заняла 16-летняя Марианн Каба, а третье — 26-летняя Рут Свенсон. Фото: LIFE Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Конкурсанток подбирали не только с точки зрения общей привлекательности и харизмы — необходимым условием был полностью здоровый позвоночник. Фото: LIFE 6/8 Чтобы определить, насколько равномерно распределяется вес, девушек взвешивали на двух весах. Фото: LIFE 7/8 Не обходилось и без рентгена. В те времена никто не боялся радиации. Фото: LIFE Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Последний масштабный конкурс «Мисс правильная осанка» прошел в Чаттануге, штат Теннесси, в 1969 году. Фото: LIFE

Все началось со всеамериканского Съезда костоправов в 1956 году. Тогда специалисты со всей страны собрались в Чикаго, где и прошел первый конкурс «Мисс правильная осанка».

В те времена костоправы были в американской сфере здравоохранения экзотическими новичками: подобная специализация только начала появляться в США, в 50 е они даже работали без лицензий. Поэтому проведение подобного конкурса стало хорошим пиар-ходом и способом познакомить публику с новым видом специалистов.

В первом конкурсе победительницей стала 18-летняя Лойс Конвей. Второе место заняла 16-летняя Марианн Каба, а третье — 26-летняя Рут Свенсон. Конкурсанток подбирали не только с точки зрения общей привлекательности и харизмы — необходимым условием был полностью здоровый позвоночник.

Чтобы определить, насколько равномерно распределяется вес, девушек взвешивали на двух весах.

Не обходилось и без рентгена. В те времена никто не боялся радиации.