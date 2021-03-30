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Рентген и весы: как выбирали «Мисс правильную осанку» в 50‑е годы

BigPicture.ru
4 часа назад
Какие только конкурсы красоты не проводились в США в прошлом веке! Каждый небольшой бренд, производи он хоть колбасу, хоть матрасы, считал нужным собрать местных красавиц, чтобы те посостязались и выяснили, кто же красивее. Ведь хорошенькие девушки — это прекрасный маркетинговый инструмент.
Какие только конкурсы красоты не проводились в США в прошлом веке! Каждый небольшой бренд, производи он хоть колбасу, хоть матрасы, считал нужным собрать местных красавиц, чтобы те посостязались и выяснили, кто же красивее.
1/8 Какие только конкурсы красоты не проводились в США в прошлом веке! Каждый небольшой бренд, производи он хоть колбасу, хоть матрасы, считал нужным собрать местных красавиц, чтобы те посостязались и выяснили, кто же красивее.
Фото: LIFE
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Все началось со всеамериканского Съезда костоправов в 1956 году. Тогда специалисты со всей страны собрались в Чикаго, где и прошел первый конкурс «Мисс правильная осанка».
2/8 Все началось со всеамериканского Съезда костоправов в 1956 году. Тогда специалисты со всей страны собрались в Чикаго, где и прошел первый конкурс «Мисс правильная осанка».
Фото: LIFE
В те времена костоправы были в американской сфере здравоохранения экзотическими новичками: подобная специализация только начала появляться в США, в 50‑е они даже работали без лицензий.
3/8 В те времена костоправы были в американской сфере здравоохранения экзотическими новичками: подобная специализация только начала появляться в США, в 50‑е они даже работали без лицензий.
Фото: LIFE
В первом конкурсе победительницей стала 18-летняя Лойс Конвей. Второе место заняла 16-летняя Марианн Каба, а третье — 26-летняя Рут Свенсон.
4/8 В первом конкурсе победительницей стала 18-летняя Лойс Конвей. Второе место заняла 16-летняя Марианн Каба, а третье — 26-летняя Рут Свенсон.
Фото: LIFE
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Конкурсанток подбирали не только с точки зрения общей привлекательности и харизмы — необходимым условием был полностью здоровый позвоночник.
5/8 Конкурсанток подбирали не только с точки зрения общей привлекательности и харизмы — необходимым условием был полностью здоровый позвоночник.
Фото: LIFE
Чтобы определить, насколько равномерно распределяется вес, девушек взвешивали на двух весах.
6/8 Чтобы определить, насколько равномерно распределяется вес, девушек взвешивали на двух весах.
Фото: LIFE
Не обходилось и без рентгена. В те времена никто не боялся радиации.
7/8 Не обходилось и без рентгена. В те времена никто не боялся радиации.
Фото: LIFE
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Последний масштабный конкурс «Мисс правильная осанка» прошел в Чаттануге, штат Теннесси, в 1969 году.
8/8 Последний масштабный конкурс «Мисс правильная осанка» прошел в Чаттануге, штат Теннесси, в 1969 году.
Фото: LIFE
Все началось со всеамериканского Съезда костоправов в 1956 году. Тогда специалисты со всей страны собрались в Чикаго, где и прошел первый конкурс «Мисс правильная осанка».
В те времена костоправы были в американской сфере здравоохранения экзотическими новичками: подобная специализация только начала появляться в США, в 50 е они даже работали без лицензий. Поэтому проведение подобного конкурса стало хорошим пиар-ходом и способом познакомить публику с новым видом специалистов.
В первом конкурсе победительницей стала 18-летняя Лойс Конвей. Второе место заняла 16-летняя Марианн Каба, а третье — 26-летняя Рут Свенсон. Конкурсанток подбирали не только с точки зрения общей привлекательности и харизмы — необходимым условием был полностью здоровый позвоночник.
Чтобы определить, насколько равномерно распределяется вес, девушек взвешивали на двух весах.
Не обходилось и без рентгена. В те времена никто не боялся радиации.
Подобные конкурсы красоты были массовыми в 50 е и 60 е. Но когда костоправы получили признание официальной медицины, число таких состязаний постепенно сошло на нет. Последний масштабный конкурс «Мисс правильная осанка» прошел в Чаттануге, штат Теннесси, в 1969 году.
Красота,Фото,Красивые девушки,
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