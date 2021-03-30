Рентген и весы: как выбирали «Мисс правильную осанку» в 50‑е годы

Какие только конкурсы красоты не проводились в США в прошлом веке! Каждый небольшой бренд, производи он хоть колбасу, хоть матрасы, считал нужным собрать местных красавиц, чтобы те посостязались и выяснили, кто же красивее. Ведь хорошенькие девушки — это прекрасный маркетинговый инструмент.
Все началось со всеамериканского Съезда костоправов в 1956 году. Тогда специалисты со всей страны собрались в Чикаго, где и прошел первый конкурс «Мисс правильная осанка».
В те времена костоправы были в американской сфере здравоохранения экзотическими новичками: подобная специализация только начала появляться в США, в 50 е они даже работали без лицензий. Поэтому проведение подобного конкурса стало хорошим пиар-ходом и способом познакомить публику с новым видом специалистов.
В первом конкурсе победительницей стала 18-летняя Лойс Конвей. Второе место заняла 16-летняя Марианн Каба, а третье — 26-летняя Рут Свенсон. Конкурсанток подбирали не только с точки зрения общей привлекательности и харизмы — необходимым условием был полностью здоровый позвоночник.
Чтобы определить, насколько равномерно распределяется вес, девушек взвешивали на двух весах.
Не обходилось и без рентгена. В те времена никто не боялся радиации.
Подобные конкурсы красоты были массовыми в 50 е и 60 е. Но когда костоправы получили признание официальной медицины, число таких состязаний постепенно сошло на нет. Последний масштабный конкурс «Мисс правильная осанка» прошел в Чаттануге, штат Теннесси, в 1969 году.